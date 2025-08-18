Depende del Viento, el programa para entretenerse en LM Play

LMNeuquén lanza una nueva propuesta comunicacional con su streaming. Un proyecto con información, debate, entretenimiento e identidad local.

LMNeuquén dio un nuevo paso en su historia y se lanza al mundo del streaming a través de LMPlay , un espacio diseñado con tecnología de última generación y pensado para llegar a la audiencia con propuestas informativas y de entretenimiento adaptadas a los tiempos actuales.

Tras el debut de Bajá la Data , el programa conducido por Luciano García Tauro , llega el entretenimiento de la mano del equipo integrado por Yamil González , Nacho Maccarone y Agos Palladino , tres comunicadores reconocidos en la región que llevarán su impronta personal a las tardes de LMPlay .

Depende del Viento , saldrá en vivo los lunes, miércoles y viernes de 12 a 14 , con entrevistas, humor, actualidad y la mirada local como eje.

Embed - Día 1 en vivo de #LMPlay: con Yamil González, Agos Palladino y Nacho Maccarone

Yamil recordó la primera transmisión en vivo de LMNeuquén en 2020 y destacó: “Entendimos que estábamos en el camino correcto. Este proyecto nació para brindar entretenimiento local, invitando a neuquinos y rionegrinos a formar parte de una comunidad que privilegie lo que nos pasa a nosotros, sin desmerecer a las grandes producciones de Buenos Aires”.

La influencer Agos Palladino señaló que integrar la grilla estable de LMPlay “es un sueño cumplido” y resaltó el respaldo del equipo profesional detrás de la propuesta.

Por su parte, Nacho Maccarone definió la experiencia como “un desafío superinteresante” y remarcó: “La idea es disfrutarlo y que eso se transmita al público. Además, tenemos un superequipo y eso te da confianza”.

De esta forma, LMNeuquén suma un canal propio de streaming que combina información especializada, debate político y entretenimiento regional. Una propuesta con identidad local y calidad técnica que busca consolidar una nueva comunidad en la Patagonia digital.

VACA MUERTA INSIGHTS

Vaca Muerta Insights

Un espacio dedicado a analizar la industria energética de manera rigurosa y accesible. La propuesta busca que la información técnica se entienda sin perder precisión. Conducido por Camilo Ciruzzi y Cristian Navazo, se emitirá todos los jueves de 14.30 a 15.30.

El programa se plantea como un lugar para comprender la política energética, los movimientos de capital y las regulaciones, pero también los impactos territoriales y en la cadena de valor.

“En una industria estratégica como la energética, el conocimiento claro y preciso no es un lujo: es una necesidad”, plantean desde la producción. La consigna es clara: sin especulaciones ni ruido, solo datos, contexto y análisis profundo sobre lo que realmente importa en Vaca Muerta.