Cambios en el corazón de la ciudad: renuevan juegos en la plaza San Martín

La plaza central inicia su transformación con nuevos juegos infantiles, en el marco de un plan que ya intervino otros espacios verdes de Cipolletti.

Comenzaron los trabajos de recambio y modernización de los juegos infantiles de la plaza San Martín.

Con el objetivo de modernizar y poner en valor los espacios públicos, el municipio de Cipolletti puso en marcha una nueva etapa del plan de recambio de mobiliario urbano y juegos infantiles. La intervención más reciente comenzó en la plaza San Martín , ubicada en el corazón de la ciudad, y se suma a una serie de obras ya ejecutadas y otras en desarrollo en distintos puntos del ejido urbano.

Las tareas iniciales en la plaza céntrica incluyeron el retiro de los juegos existentes, muchos de ellos deteriorados por el paso del tiempo y el uso intensivo. Según se informó desde la secretaría de Obras Públicas, el siguiente paso consiste en el movimiento de suelo y la construcción del contrapiso de hormigón, una etapa clave para garantizar la estabilidad y durabilidad de las nuevas estructuras.

De acuerdo al cronograma previsto, una vez finalizado el proceso de fraguado (estimado en unos 10 días) se avanzará con el armado e instalación de los nuevos juegos .

recambio plaza san martin Durante los próximos días, se avanzará en la colocación de nuevos espacios de juegos infantiles en la plaza San Martín.

Desde el área municipal destacaron que el equipamiento a colocar se caracteriza por su calidad, innovación y diseño, con un enfoque centrado en la inclusión y la seguridad.

En esa línea, se remarcó que los nuevos dispositivos están pensados para ampliar las posibilidades de uso y promover la integración de niños con distintas capacidades. Además, cuentan con certificaciones específicas, materiales no tóxicos y protección contra rayos UV, lo que garantiza mayor durabilidad frente a las condiciones climáticas y un uso seguro para los usuarios.

Espacios renovados y en transformación en Cipolletti

La intervención en la plaza San Martín no es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan más amplio de puesta en valor de plazas y paseos. Uno de los ejemplos más recientes es el Paseo de la Familia, donde ya se concretó una renovación integral del sector de juegos.

Allí se instalaron nuevos dispositivos como un refugio de bosque de gran tamaño, una calesita integradora, una antena lúdica, un pórtico lineal triple y mobiliario urbano renovado, que incluye bancos comunitarios con respaldo y cestos de residuos modernos. Además, se incorporó un piso continuo de caucho antigolpes de 30 milímetros de espesor, una superficie que mejora la seguridad en caso de caídas y que responde a estándares actuales en espacios recreativos.

A su vez, continúan las tareas de recambio de juegos en el Paseo del Ferrocarril, otro de los puntos de alta concurrencia en la ciudad. Según adelantaron desde el municipio, el plan de obras seguirá en Parque Norte, Parque Rosauer e Isla Jordán, consolidando una red de espacios públicos renovados y accesibles para los vecinos.

ECP PASEO DE LA FAMILIA (30) En simultáneo, otros espacios de la ciudad continúan interviniéndose. Estefania Petrella

Iluminación y seguridad: obras complementarias

El programa de mejoras no se limita únicamente a los juegos infantiles. En paralelo, se ejecutan obras complementarias vinculadas al alumbrado público, en el marco del plan “Cipo más LED”, que busca modernizar el sistema de iluminación urbana.

En el Paseo de la Familia, por ejemplo, ya se inició la colocación de 15 nuevas columnas y 16 luminarias LED, lo que refuerza las condiciones de seguridad en horarios nocturnos y amplía las posibilidades de uso del espacio. Esta intervención se articula con la renovación de los juegos, consolidando un entorno más seguro y atractivo para las familias.

En simultáneo, el recambio de luminarias avanza en los barrios Filipuzzi y Del Trabajo, donde se prevé la instalación de 215 luces LED en el cuadrante delimitado por las calles Mengelle, Manuel Moreno, Santa Cruz y Buenos Aires. Este tipo de tecnología no solo mejora la visibilidad, sino que también reduce costos de mantenimiento y optimiza el consumo energético.