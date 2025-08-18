El abuelo que conmovió al pueblo: le regaló su Renault 12 a su nieta

Un vecino muy conocido en Allen decidió heredarle su histórico Renault 12 a su nieta. Eso sí, lo utilizará "hasta el último día".

El regalo de un abuelo a su nieta conmovió a los vecinos y rápidamente se hizo viral en las redes sociales. El hombre le dejó un escrito en el que afirmaba que le dejaba el coche de toda su vida a su nieta para que el vehículo siga en la familia, asegurando que el regalo también lo hacía en nombre de su difunta esposa Anita , con la que vivió mil historias sobre ruedas.

Félix Ballester, el protagonista de la historia, es muy conocido en Allen por lo que la historia se hizo viral. El Renault 12 negro que atesoró durante años, cambia de manos y la noticia fue celebrada por allegados y también por los vecinos que se enteraron del regalo, muy cargado de simbolismo.

El hombre había elaborado una nota con la que dejaba el auto para Sabrina, su nieta , así cuando el ya no esté, el coche seguía girando en manos de algún integrante de su familia. Sin embargo, el anuncio del regalo llegó antes.

El presente fue en el marco del cumpleaños de la joven, ocasión en la que Félix decidió regalarle su joya más preciada: un Renault 12 modelo 92 intacto y admirado por todos. Su nieta Sabrina, desde niña llamaba con cariño a ese coche “El Negrito”, confirmando el valor simbólico y sentimental que tiene para la familia, según detalló el sitio AN Allen.

Aunque Félix aseguró que seguirá manejándolo hasta que la vida se lo permita, y luego pasará a manos de la homenajeada.

Otro regalo de Renault 12 entre abuelo y nieto

Un caso similar se viralizó en todo el país a sus 80 años, Alberto López sonríe cada vez que recorre las calles de General Pico, La Pampa, a bordo de su amado Renault 12, el auto que siempre soñó. Fue un regalo de su nieto, y se convirtió en mucho más que un medio de transporte: es un símbolo de amor familiar y de una pasión automovilística que sigue viva, uniendo generaciones (y a una comunidad entera que lo celebra) en cada viaje.

La vida de Alberto cambió para siempre a finales de 2021: tras perder a su esposa, con quien compartió más de 50 años, la tristeza lo había retraído y casi ni salía de su casa. “Se la pasaba encerrado, sin ganas de nada. Y era entendible, pero yo tenía que encontrar la manera de sacarlo de ahí”, relató a LM Cipolletti su nieto, Gonzalo Gorocito.

Alberto López y Gonzalo Gorocito_ la historia del Renault 12 más famoso del país Alberto López y Gonzalo Gorocito_ la historia del Renault 12 más famoso del país. Foto: gentileza Gonzalo Gorocito.

Determinado a levantarle el ánimo, enseguida entró en la conversación la posibilidad de obsequiarle un auto, algo que nunca en su vida tuvo. Pero no uno cualquiera: un Renault 12, como el que de joven le prestaban sus jefes para hacer los mandados y que, para él, representaba fiabilidad y libertad. “Siempre que nos cruzábamos uno en la calle, lo elogiaba, aunque al lado de él hubiera un 0 km. Entonces tenía que ser ese auto, no podía ser otro”, justificó.

La oportunidad de cumplir ese sueño llegó de improviso, y exigió un esfuerzo contrarreloj: atento a su búsqueda, un conocido lo llamó en pleno diciembre para avisarle que vendería su Renault 12 TS de 1993 en estado impecable. “Te doy la prioridad para la compra, pero si estás interesado, por favor apurate, porque necesito el dinero antes de fin de mes”, le advirtió. Y claro: por más buena voluntad que le pusiera, Gonzalo no tenía todo lo que el dueño del auto le pedía.