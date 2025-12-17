¡Natatorio Municipal abierto! Fechas, horarios y una entrada a un precio increíble

El predio de la Isla Jordán renovó sus instalaciones con quincho nuevo y refacciones de sanitarios. Mirá los horarios para los días festivos de fin de año.

La Municipalidad de Cipolletti realizó la apertura de la pileta Municipal este miércoles 17 de diciembre, en el predio de la Isla Jordán . La temporada 2025/2026 del natatorio cuenta con instalaciones renovadas como el nuevo quincho, la refacción en los sanitarios con ducha y espacios parquizados que invita a las familias a disfrutar del verano.

El complejo cuenta con dos piletas diferenciadas para personas adultas y para niños, la presencia permanente de guardavidas , zonas de sombra natural y artificial, quinchos de paja , sombrillas y amplios espacios verdes de más de 42.000 m2 para la recreación de niños y niñas. La obra en los sanitarios realizó refacciones y trabajos de pintura para su íntegra renovación.

Esta nueva temporada comenzó con una modificación en los accesos, ya que la entrada general tendrá un valor de $2000 para adultos y mayores de 18 años. Mientras que jubilados, menores de edad y personas con discapacidad ingresarán sin costo.

Las entradas podrán comprarse de manera online a través del enlace habilitado por el municipio, lo que facilitará el ingreso y evitará demoras en el acceso al predio. La página oficial de la Municipalidad de Cipolletti tiene un QR para escanear y abonar la entrada al natatorio municipal.

pileta municipal cipo El predio recreativo ubicado en la Isla Jordán tiene dos piletas diferenciadas, una para los niños y otra para adultos.

El enlace permite ingresar la fecha de asistencia al predio recreativo, la cantidad de entradas, el importe a pagar y la solicitud de ingresar el texto de la imagen para confirmar la transacción. Al final de la página figura la opción –Pagar con Mercado Pago- que derivará a la billetera virtual para abonar el importe final.

La incorporación de tres guardavidas y dos puestos de vigilancia

Para reforzar el cuidado de los asistentes, el precio contará con tres guardavidas y dos puestos de vigilancia permanente, lo que consolidará un espacio amplio y controlado para el disfrute de los niños y niñas.

calor-en-la-isla-jordan.jpg La pileta municipal de la Isla Jordán tiene un costo de $2000 por persona. Anahí Cárdena

Desde la organización se recordó que no está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas ni de mascotas. Las reglas del predio deportivo prohíben encender fuego en cualquier sector del lugar, medidas que apuntan a preservar la seguridad y evitar las complicaciones que derivan de los asados.

Apertura pileta verano 24-25 D.jpg El Natatorio Municipal funcionará de martes a domingo desde las 14 hasta las 20 horas. Los lunes permanecerá cerrado. Municipio Cipolletti

Los horarios del natatorio y cómo funcionará para las fiestas

El Natatorio Municipal funcionará de martes a domingo desde las 14 hasta las 20 horas, permanecerá cerrado los lunes para la ejecución de tareas de mantenimiento general del predio y de la pileta.

Durante las fiestas de fin de año, el predio no abrirá el 24 ni el 31 de diciembre, pero sí estará habilitado el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026, para el disfrute de los vecinos.