Cortes de tránsito para instalar más de 140 metros de nueva cañería de cloacas

ARSA ejecuta una obra estructural sobre calle General Paz que optimizará el sistema cloacal. Hay cortes y desvíos. ¿Cuándo habilitan el tránsito?

Una obra central para mejorar el servicio cloacal de la ciudad, se ejecuta a través de ARSA.

Una obra estructural de alto impacto avanza por estos días en Cipolletti y promete mejorar de manera sustancial el servicio cloacal para cientos de familias de distintos barrios de la ciudad. Se trata del recambio del colector cloacal sobre calle General Paz , en el tramo comprendido entre San Lorenzo y Libertad, una intervención clave para el funcionamiento del sistema sanitario en una zona neurálgica del ejido urbano.

Los trabajos, a cargo de Aguas Rionegrinas (ARSA) , obligaron a implementar un corte total de tránsito sobre calle General Paz , entre San Lorenzo y Luis Toschi, que se mantendrá vigente hasta el 20 de diciembre inclusive . Desde el organismo y el Municipio se solicitó a los vecinos circular con precaución y respetar la señalización preventiva dispuesta en el sector, debido a la magnitud de la obra y al movimiento de suelo que se desarrolla en la zona.

El operativo vial contempla desvíos obligatorios para quienes circulan habitualmente por General Paz. El tránsito que avance desde el este deberá desviarse por calle San Lorenzo, continuar por Las Heras y retomar luego por avenida Luis Toschi. En tanto, quienes se desplacen por Toschi con destino hacia el este podrán optar por Las Heras y San Lorenzo, o bien utilizar Vélez Sarsfield como alternativa.

La obra motivó a un corte total del tránsito sobre la calzada, estimado finalizar con los trabajos el fin de semana.

En el tramo comprendido entre Libertad y San Lorenzo, la circulación está restringida exclusivamente a frentistas, permitiendo el ingreso solo a vecinos del sector. Las autoridades reiteraron el pedido de respetar la señalización transitoria y utilizar los desvíos indicados para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad.

cambio cloacal general paz Aproximadamente 145 metros de caños de PVC serán colocados para reemplazar a los obsoletos de asbesto cemento. Gentileza

Una intervención clave para el sistema cloacal

La obra consiste en el recambio de de cañería cloacal, incluyendo el cruce de calle, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema y brindar mayor confiabilidad al servicio. Se trata de una intervención estratégica, ya que el sector se encuentra próximo a la estación elevadora N°1, punto donde descarga gran parte del sistema cloacal de la ciudad.

Así lo explicó Luis Argüello, jefe de servicio de ARSA, en diálogo con LM Cipolletti: “Se está realizando un recambio de colector cloacal de calle General Paz de unos 145 metros. Esto está próximo a la estación elevadora, que es el lugar donde descarga toda la zona céntrica, barrio San Pablo, Villa Alicia, Santa Clara, Manzanar y zonas aledañas”.

El funcionario detalló que la obra implica el reemplazo de antiguas cañerías de asbesto cemento por material de PVC de 350 milímetros, con un espesor de 5,5 milímetros, mucho más resistente y duradero. “Es una obra de gran magnitud por la profundidad a la que se encuentra la cañería. El nuevo material garantiza mayor vida útil y mejor desempeño del sistema”, explicó.

E.C.P AGUAS RIONEGRINAS (2).JPG ARSA anunció que una vez finalizado el recambio, se procederá a los trabajos de reasfaltado que ejecutará el Municipio en conjunto con la Provincia. Estefania Petrella

Plazos y etapa final

Según indicó Argüello, los trabajos comenzaron con la correspondiente depresión de napa, necesaria por la profundidad de la excavación y las condiciones del terreno. El plazo estimado de obra es de 20 días, incluyendo estas tareas previas.

“Si todo avanza como está previsto, con suerte entre viernes y sábado estaríamos habilitando nuevamente la calle, con el recambio terminado y el cruce de cámara a cámara en General Paz y San Lorenzo”, señaló.

Una vez concluida la colocación de la cañería y la tapada correspondiente, se avanzará con el asfaltado del sector, en el marco de un plan integral que articula a la Provincia, el Municipio, Aguas Rionegrinas y, eventualmente, Vialidad Provincial. Se trata de una intervención que también se vincula con el mejoramiento del ingreso a la ciudad y otras obras de infraestructura en ejecución.

Más allá de las molestias temporales que genera el corte de tránsito, desde los organismos involucrados remarcan que se trata de una obra fundamental, pensada a largo plazo, que permitirá evitar colapsos, mejorar el escurrimiento y acompañar el crecimiento urbano de Cipolletti. Una inversión en infraestructura invisible, pero indispensable, que impactará de manera directa en la calidad de vida de cientos de familias cipoleñas.