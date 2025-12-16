Aprobaron la modificación de horarios en boliches y locales bailables: los detalles del proyecto

El Concejo Deliberante aprobó el nuevo horario para las discotecas. El objetivo es reducir las peleas y ordenar la circulación urbana.

Apuntan a unificar criterios con otras ciudades del Alto Valle, reducir la violencia y fortalecer el orden.

El Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó por unanimidad la modificación de los horarios nocturnos para boliches y locales bailables , una medida que busca ordenar la circulación urbana, reducir las peleas y enfrentamientos entre los jóvenes y unificar criterios con ciudades vecinas como Neuquén.

La ordenanza fue sancionada en la sesión del Concejo Deliberante que tuvo lugar el lunes 15 de diciembre. La iniciativa fue votada por unanimidad y ahora continúa su publicación en el Boletín oficial y su implementación para su plena vigencia.

La iniciativa aprobó que los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes los locales bailables deberán cerrar a las 05:30 . Los sábados, domingos y feriados cerrarán sus puertas a las 7.00 . Además, se incorporará un límite en el ingreso de las personas a las 4.00 am con el objetivo de trabajar únicamente con quienes se encuentren en el interior del local hasta el cese de la actividad.

La concejal Adriana Dietrich en declaraciones a LM Cipolletti explicó: “La aprobación del proyecto fue unánime y no hubo dificultades en los criterios de cada uno de los concejales respecto a los fundamentos del ejecutivo. Un criterio compartido que se entiende como una forma de reordenar algunos patrones de funcionamiento social, un aspecto que tenemos que seguir trabajando para que haya mayor orden, para que no haya conflicto en la circulación y horarios de descanso”.

Pelea Boliche Allen.jpg El objetivo de la modificación del horario es la reducción de enfrentamientos y peleas entre los jóvenes.

Las diferentes modalidades de espacios bailables

La implementación del proyecto será bajo diferentes modalidades en los espacios bailables. La modalidad Matiné funcionará desde las 17 y se extenderá hasta las 00 para personas de 14 a 17 años. La modalidad discoteca permitirá el ingreso para personas mayores de 18 años a partir de las 00 con permanencia hasta el cierre del local.

Los restaurantes, bares y locales que incorporen la modalidad mixta con la venta de productos gastronómicos y actividad bailable deberán combinar la actividad de matiné hasta las 00.00 horas para organizar la salida de los menores de edad, la limpieza y adecuación del local.

pelea boliche kapla cipolletti agosto 2025 En agosto de este año, jóvenes se pelearon en las afueras del boliche KPLA. LM Cipolletti

“La implementación se hace por una lógica de funcionamiento nocturno como en Neuquén que ya estaba legislado. Sucedía que eran las 6.00 y había fila de ingreso en Cipolletti, o sea la gente de Neuquén venía a Cipolletti a seguir la fiesta” indicó Dietrich.

Cipolletti como parte de una comarca

Un argumento para la aprobación del proyecto es incorporar a Cipolletti como parte de una comarca, para el establecimiento de pautas comunes de funcionamiento. El objetivo es que las ciudades que integran el Alto Valle como Cipolletti, Neuquén, Plottier, Centenario y Fernández Oro se adhieran a las mismas reglas.

Este desplazamiento, derivaba en mayores controles de alcoholemia positivos, especialmente durante la madrugada de los fines de semana. Además, la acumulación de personas en el exterior de los locales bailables genera enfrentamientos y peleas entre los jóvenes, una situación alarmante que se repite cada vez con más frecuencia.

Clausura KPLA La iniciativa apunta a unificar criterios de horarios con otras ciudades del Alto Valle como Neuquén capital. Anahí Cárdena

“Sucede que se formaban estas filas de jóvenes para ingresar un ratito y después había muchas personas que quedaban afuera del local. En cambio si vos contenes a las personas en un espacio encuadrado con determinadas pautas de funcionamiento y comportamiento, es lo mejor para pasarla bien” agregó la concejala.

La modificación de los horarios también beneficia en forma directa a los propietarios de los locales bailables, ya que se fortalece la permanencia en el lugar y se fomenta el consumo. Esto se relaciona con el deslizamiento de los horarios para las salidas nocturnas, debido a que los jóvenes comienzan las salidas alrededor de las 2 de la madrugada.

pelea a la salida del boliche catriel Las peleas a la salida de locales bailables son cada vez más frecuentes.

La implementación de la modificación de los horarios en los locales nocturnos apunta a disminuir las peleas y enfrentamientos después del cierre del boliche, fomentar la permanencia de los jóvenes en los establecimientos bailables, reducir los incidentes y los problemas de tránsito durante las madrugadas en el centro de Cipolletti.