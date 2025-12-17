El tiempo en Cipolletti: cómo serán los días previos a Navidad

Se vienen días con viento y temperaturas por encima de 30 grados centígrados. El pronóstico día por día.

El calor y el viento serán una contante en Cipolletti durante los próximos días, según el pronóstico del tiempo.

El pronóstico para lo que resta de la semana anticipa tiempo bueno, caluroso y algo ventoso . Conforme transcurran los días, se irán incrementando tanto la temperatura como la intensidad de las ráfagas en Cipolletti. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) pronosticó para este miércoles una jornada con predominio del calor y del viento.

Por la madrugada se prevé una temperatura de 18 grados bajo un cielo parcialmente nublado. En horas de la mañana ascenderá la temperatura a los 26 grados con cielo algo nublado y viento fuerte. Mientras que las ráfagas estarán entre los 40 y 50 kilómetros por hora.

Por la tarde, seguirá algo nublado con la misma intensidad del viento y el calor ascenderá a los 33 de máxima. Hacia la noche estuvo despejado con una temperatura que descenderá a los 25 grados y viento que se elevará a los 50 kilómetros por hora con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora.

termometro calor altas temperaturas

El jueves 18, el cielo se mantendrá completamente despejado con un leve descenso térmico (máxima de 31°C), brindando un breve respiro antes de un nuevo ascenso. A partir del viernes 19 y durante todo el fin de semana, el termómetro volverá a subir, situándose entre los 31° y 34°.

Aunque se prevé algo de nubosidad parcial para el sábado y domingo, la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula (menos del 10%).

El fin de semana en Cipolletti

Hacia el inicio de la próxima semana y de cara a la Nochebuena, el pronóstico indica la consolidación de una masa de aire cálido que mantendrá las máximas en torno a los 34 grados. Las noches serán agradables, con mínimas que rondarán los 18 ° y 19°.

Qué hay que tener en cuenta en Río Negro: