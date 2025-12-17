Verano, navidad y micros llenos: los destinos que pisan fuerte desde Cipolletti

A días del inicio del verano, la terminal de Cipolletti registra movimiento con los destinos más elegidos. ¿Cuánto sale viajar a Las Grutas, Bariloche o Chile?

La terminal de ómnibus de Cipolletti ya comienza a registrar mayor movimiento previo al inicio formar del verano y las fiestas de fin de año.

A tan solo cuatro días del inicio formal del verano y con la Navidad a la vuelta de la esquina, la Terminal de Ómnibus de Cipolletti empieza a mostrar señales claras de movimiento. Las boleterías vuelven a ser escenario de consultas, comparaciones de precios y decisiones de último momento, en una temporada que confirma cuáles son los destinos preferidos por los cipoleños y también un cambio marcado en los hábitos de compra.

Según relatan desde las propias empresas, diciembre sigue siendo el mes más fuerte en ventas , aunque ya no se repite la postal de años anteriores. “ Ya no es como antes, ahora sacan el pasaje en la misma semana, a lo mucho tres días antes ”, confió una de las vendedoras consultadas. En comparación con el mismo período del año pasado , aseguran que el nivel de ventas se mantiene estable y que no se registraron picos extraordinarios de demanda.

Como cada verano, Las Grutas encabeza el ranking de destinos más elegidos . La cercanía, el calor y la posibilidad de escapadas cortas explican por qué muchos optan por pasar allí las fiestas de fin de año o iniciar sus vacaciones. Desde Cipolletti, las opciones son variadas y con salidas diarias.

Las Grutas, Bariloche y Temuco (Chile), son los destinos líderes una nueva temporada desde la terminal cipoleña.

La empresa Fredes ofrece pasajes desde los $35.000 por tramo, con una opción de descuento del 20%. Andesmar cuenta con tres salidas diarias a un valor de $33.000, mientras que Vía Tac presenta la alternativa más económica, con boletos desde $26.300. En todos los casos se trata de servicios semicama, con un tiempo de viaje estimado de 6 horas y 40 minutos hasta la costa rionegrina.

En promedio, comparado con la misma fecha del año pasado, el incremento del valor del pasaje se ubicó en un 20% por encima.

ECP TERMINAL (20) Con respecto a la mismo período de ventas del 2024, los valores aumentaron un 20% en promedio por ticket. Estefania Petrella

Cordillera, otra apuesta fuerte

Si el destino elegido es la montaña, Bariloche se mantiene como una de las ciudades más buscadas. La capital del turismo patagónico ofrece servicios diarios desde Cipolletti, con precios que varían según la empresa. Chevallier vende pasajes a $40.000, Andesmar a $30.000 y Vía Bariloche a $38.480, todos con opciones regulares que conectan el Alto Valle con la cordillera.

Chile, en crecimiento sostenido

Entre los destinos que ganaron protagonismo en los últimos años se destaca Temuco, en Chile. Las salidas diarias desde Cipolletti se consolidaron como una alternativa elegida tanto por turismo como por compras. La empresa Igillaima ofrece pasajes a $55.000, mientras que Vía Tac los comercializa a $53.300. Son servicios semicama y económicos, con un recorrido que demanda alrededor de 11 horas y media.

Desde las boleterías hacen especial hincapié en un requisito clave: para cruzar la frontera es obligatorio contar con el último ejemplar del DNI. “Si el documento no coincide con el que figura en sistema, en la aduana no los dejan pasar”, remarcan. No se exigen otros trámites adicionales para el viaje.

ECP TERMINAL.JPG Las salidas son diarias y en una amplia variedad de horarios para que los cipoleños decidan viajar a una escapada de fin de año o de verano. Estefania Petrella

Córdoba y Buenos Aires, los clásicos de larga distancia

Los destinos tradicionales también tienen su público. Córdoba aparece como una de las opciones elegidas para vacaciones más extensas, con pasajes a $130.000 por Chevallier y $120.000 con DumaCast. En tanto, Buenos Aires mantiene servicios diarios con una amplia gama de precios: Andesmar ofrece pasajes a $207.000, Vía Tac a $108.700 y Chevallier a $140.000. Aunque en todos los casos, los precios pueden variar, incluso ser más económicos dependiendo la fecha elegida del viaje y metodología de pago.

Cambios en la forma de pagar y preguntas frecuentes

Otro rasgo que se repite esta temporada es el uso intensivo de la tarjeta de crédito. “Hoy todos tarjetéan”, comentó una de las encargadas, al señalar que muchos pasajeros aprovechan las cuotas sin interés ofrecidas por bancos y billeteras virtuales.

Desde la Terminal de Ómnibus también recuerdan algunas consultas frecuentes. Las personas que viajan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), estudiantes y jubilados deben tramitar sus pasajes de manera presencial en las boleterías de la terminal. Estos beneficios no se gestionan de forma online y requieren la presentación de la documentación correspondiente al momento de la compra.

Con precios variados, destinos consolidados y un público que decide cada vez más sobre la marcha, el verano ya se siente en la terminal cipoleña, que se prepara para semanas de intenso movimiento rumbo a la costa, la cordillera y los grandes centros urbanos del país.