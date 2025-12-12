Fiestas navideñas y verano 2026: comer al paso en Las Grutas ¿caro o barato?

Mientras muchos ya preparan el viaje, conocé la “carta de precios” de los Food Trucks y las novedades de último momento.

Comer al paso en Las Grutas, una opción muy elegida por los turistas.

¿Accesible o salado como el mar? ¿Cuánto cuesta comer al paso en Las Grutas ? Se vienen las fiestas navideñas, el verano 2026 y se expande la oferta culinaria en la ciudad balnearia, con los food trucks a la cabeza. Sí, los carritos gastronómicos crecieron notablemente en los últimos años y ya no solo que se convierten en la opción económica de los tradicionales restaurantes, sino que son los preferidos de la mayoría en la era de las escapadas y viajes de pocos días con escasos recursos financieros.

Pues bien, aquí vas a enterarte dónde se ubican y la carta de precios . Se sabe que la decisión de elegir qué comer puede ser compleja, pero obviamente los valores suelen resultar un factor determinante al optar por una comida rápida.

Actualmente, varios de estos camiones se ubican en la villa balnearia. La oferta es amplia en la Tercera Bajada, frente al Casino . También, en la zona de la Avenida Jacobacci , en el sector cercano a la misma Tercera Bajada, existen múltiples opciones.

Las Grutas Las Grutas espera como cada año a muchos turistas.

En general, en todos ellos se encuentran precios muy razonables y, por ahora, accesibles. ¿Los mantendrán para la temporada alta que se avecina?.

Precios para todos los gustos

Los clásicos, como las hamburguesas, se consiguen a 8.000 pesos, y con papas fritas el combo asciende a 10.000.

Los lomitos, en tanto, se venden a 15.000 (también con fritas). Los frutos de mar por supuesto que no pueden faltar: las rabas chicas cuestan 10.000 y las grandes 15.000. Lo que más se vende entre los snacks son los conos de papas fritas a 5.000 y las bandejitas a 10.000.

Food trucks para el Aniversario de Cipolletti Los carritos de comida representan una opción económica y accesible para comer afuera.

Dos de los puestos llaman particularmente la atención, ya que preparan hamburguesas y una variedad de pizzas, todo de forma casera. Los precios en estos carros, según consigna el portal Noticias Net, también son relativamente baratos, moviéndose en un rango de entre 10.000 y 20.000 pesos.

Además, varios carros diversifican sus menús con opciones distintas. Hay waffles entre 3.000 y 6.000 pesos, dependiendo de los ingredientes, y sándwiches de carne braseada acompañados con papas, que se consiguen a 15.000 pesos.

food trucks La diversificación de las comidas tienen una gran respuesta del público.

Las empanadas oscilan entre 1.000 y 2.000 pesos por unidad, según el relleno elegido, aunque los montos y los tamaños varían en los diferentes carros. Otros hits de playa incluyen la bandeja de langostinos, entre 10.000 y 15.000; los panchos o súper panchos, desde 4.000 a 8.000; y los Nuggets entre 8.000 y 12.000. Por último, el tradicional sándwich de milanesa con fritas se puede conseguir entre 14.000 y 18.000 pesos.

Novedades: desalojo y reubicación

La novedad que impacta la escena de los food trucks es la reubicación de varios puestos. Los carros gastronómicos que funcionaban en la Plaza Luis Piedrabuena deberán desalojar el espacio, ya que el área será despejada completamente.

Como solución provisoria ante la inminente temporada, el municipio habilitará un nuevo sector en la zona conocida como La Maquinita, detrás de la iglesia. Allí se montará una pequeña peatonal adornada con guirnaldas, donde se ubicarán dos carros y los vendedores de helados que estaban en el shopping.

Asimismo, las autoridades también habilitarán otro sector en la calle Mainqué, cerca de la Primera Bajada. Todos estos espacios están aún por habilitarse oficialmente, pero se estima que iniciarán sus actividades la próxima semana.