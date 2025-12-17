Violó a su nieta con discapacidad y ya cumple 12 años de prisión

Estaba detenido tras el juicio a fines de 2024 en el Penal de General Roca. Negó todo, pero las pruebas fueron incontrastables. El fallo quedó firme.

El juicio en el que condenaron al abuelo violador se llevó a cabo en los tribunales de Cipolletti a fines de 2024.

La Justicia rionegrina confirmó que un hombre de alrededor de 60 años de edad deberá cumplir 12 años de prisión por haber abusado y violado en reiteradas oportunidades a su nieta menor de edad, hija de su hija, y quien padece un leve trastorno intelectual.

Los ataques ocurrieron en mayo de 2022 , cuando el acusado identificado como ERC , llegó a Cipolletti de una provincia norteña donde vivía y se instaló en el domicilio de la víctima -que estaba por cumplir 15 años- para colaborar en trabajos de albañilería en la propiedad.

La niña pudo hablar de lo que padeció cuando el abuelo regresó a su lugar de residencia. Primero se lo contó a una hermana y luego a su mamá. De inmediato la llevaron al hospital Moguillansky , donde la atendió un equipo multidisciplinario y se puso en marcha el protocolo de violación, pero además quedó internada ante lo delicado de su cuadro general.

El hombre fue denunciado y lo sometieron a juicio a principios de diciembre de 2024, con la intervención de los fiscales Santiago Márquez Gauna y Rocío Guiñazú Alanís, y la defensora de Menores, Alicia Merino.

La acusación se organizó en cinco hechos en base al relato que brindó la menor en cámara Gesell, con detalles aberrantes que revelan actos de un grado de perversión repugnante.

La extensa calificación lo pone de manifiesto: “Abuso sexual simple (primer hecho); abuso sexual con acceso carnal (segundo hecho), abuso sexual con acceso carnal (tercer hecho), abuso sexual gravemente ultrajante (cuarto hecho) y corrupción de menores agravada en concurso ideal (quinto hecho)” todo en concurso real y en todos los casos doblemente agravado por el vinculo y por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechando la convivencia preexistente.

carcel roca

El tribunal integrado por los jueces Alejandra Berenguer, Guillermo Merlo y Marcelo Gómez declaró culpable al imputado en forma unánime, y le impuso la condena a 12 años de cárcel en el debate de cesura.

ERC quedó detenido y alojado en el Establecimiento de Ejecución Penal 2 de General Roca, donde permanecía.

Su defensa apeló el fallo al Tribunal de Impugnación, donde ratificaron la pena. En noviembre último elevó un recurso extraordinario federal que fue declarado inadmisible. Como no recurrieron esa instancia, la sentencia quedó firme el 9 de diciembre. El trámite efectuado por la Oficina Judicial Penal incluyó el cómputo de pena, que establece que vence el 2 de diciembre de 2036. Es decir que contará con 71 años. Se encontraría en condiciones de obtener la libertad asistida a partir del 2 de septiembre de ese mismo año.

Sometimientos progresivos

En el juicio se determinó que el abuelo ultrajaba a la nieta cuando el resto de los adultos de la casa se iban a trabajar y él quedaba al cuidado de la víctima y otros hermanos menores. El sometimiento fue progresivo. Comenzó con manoseos, la obligó a que le haga sexo oral y finalmente la accedió carnalmente vía vaginal. Pero además también la golpeaba y la amenazaba para que no lo denunciara.

La defensa, representada por Rodrigo Martínez y Carolina Johansen, habían reclamado que se lo declarara inocente, al sostener que no se habían acreditado los hechos enrostrados.

"De lo que se me acusa, no es cierto"

El mismo ERC habló en el juicio y se desligó de la acusación. Aseguró que el testimonio de la menor había sido armado y culpó la mamá de la menor, es decir a su hija. Aseveró que con la mujer “desde chica tuvimos conflictos” y que “tuvo el poder de manipular a sus hijos y hacer que las cosas se hagan como ella dice y hacer las cosas como se vieron”.

“Siempre estuve al lado de todos mis hijos, solo vine a trabajar y nada de esto de lo que se me acusa es cierto”, subrayó.

Para el tribunal la declaración de la joven efectuada en cámara Gesell fue clave para llegar a la culpabilidad del acusado. Sumó como indicio lo manifestado por su hermana y su madre, las primeras en saber lo sucedido. “Estos testimonios son elocuentes al corroborar los dichos de ( ..)”, indicó la sentencia.

También agregó a las pruebas los aportes brindados por profesionales de salud que atendieron a la niña. Fue relevante en este aspecto al informe del médico forense que le practicó el examen físico y determinó que presentaba lesiones genitales compatibles con signo de abuso sexual.