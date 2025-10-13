El abuelo confesó que abusó de su nieta menor cuándo quedaba a su cuidado: fue condenado a prisión

Lo denunció su yerno y padre de la niña. El hombre admitió su culpa y fue condenado a cárcel efectiva, ya que tenía antecedentes por delitos sexuales.

La causa por el abuso de su nieta se tramitó en la sede judicial de Cipolletti.

A cuatro años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo fue condenado un hombre de Cipolletti por el abuso de su nieta , menor de edad, hija de su hija. La pena se consensuó en un juicio abreviado en el que el abuelo -identificado como AM- admitió su culpa , y en la que también se contempló una sentencia que tiempo antes había recibido, también por un delito de índole sexual. El castigo lo iba a comenzar a cumplir en el Establecimiento de Ejecución Penal 5 de la localidad.

Los ataques contra la niña se registraron en el domicilio del sujeto en una fecha no precisada, cuando ella tenía 9 años de edad.

La acusación de la fiscal Adjunta Yésica Montenegro describió que todo ocurría cuando la chiquita quedaba a su cuidado, luego de que llevara a su pareja a su trabajo. En esas circunstancias le realizó tocamientos en sus partes íntimas, “varias veces”.

Denunciar al propio suegro

No se explica cómo se produjo el develamiento, pero fue el papá quien denunció a su propio suegro, quien fue imputado por el delito de “Abuso Sexual simple, agravado por el vínculo y por ser el encargado de la guarda”.

La presentación del padre fue una de las pruebas con que se basó la investigación. También fue relevante la declaración de la menor en cámara Gesell como también los informes periciales efectuados por profesionales del Cuerpo de Investigación Forense y del Servicio Social del Poder Judicial, que dictaminaron que la niña “no tiene patologías sicológicas que pudieran afectar su declaración”.

La causa se encaminaba al debate pero en una audiencia realizada semanas atrás la fiscal Montenegro y el defensor Oficial Marcelo Caraballo propusieron cerrarla en un juicio abreviado, y condenar al hombre a tres años de prisión obligatoria. Pero como en diciembre de 2024 había sido sentenciado a tres años de prisión en suspenso (también por delitos contra la integridad sexual), le revocaron la condicionalidad y le totalizaron 4 años y 3 meses que deberá cumplir tras las rejas.

El planteo no fue objetado por la defensora de Menores, Alicia Merino, quien manifestó que había mantenido entrevistas con la niña y su padre, y estuvieron conformes con la salida alternativa.

Por su parte, AM aceptó el ofrecimiento, con lo que quedó establecido que admitía haber cometido los hechos.

La decisión del juez

El juez Guillermo Baquero Lazcano avaló el acuerdo y dictó el fallo en los términos señalados por las partes. Valoró la confesión del abuelo, como también lo declarado por la víctima en cámara Gesell y los aportes realizados por los profesionales de psicología que la trataron y asistieron, con lo que quedó acreditada la existencia de los abusos.

En el fallo el magistrado ordenó dejar a AM a disposición del Servicio Penitenciario Provincial para que lo trasladen al Establecimiento de Ejecución Penal 5 de Cipolletti, aunque luego podría ser reubicado en alguno de los establecimientos carcelarios de Río Negro.

También dispuso que sea incorporado lal Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual -ReProCoIns-.