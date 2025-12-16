Un nene de 2 años cayó al canal de riego, lo rescataron y su estado es grave

Un vecino rescató el cuerpo del agua. Lo llevaron al hospital, donde llegó sin signos vitales. Pero lograron reanimarlo con RCP y lo derivaron a Neuquén.

El niño cayó al canal y fue rescatado por un vecino del agua del canal de riego.

Un n ene de tan solo dos años de edad cayó al canal de riego en la zona del barrio Santa Lucía de Cinco Saltos , donde se encontraba con su familia. El dramático hecho terminó con el menor en una clínica privada con un delicado estado de salud.

El incidente ocurrió este lunes en horas de la tarde y causó una profunda conmoción en el sector. Trascendió que la criatura fue hallada flotando por un vecino que había iniciado tareas de rastrillajes junto a los padre del chiquito que habían advertido la desaparición de la menor.

De inmediato fue trasladado en el hospital local, donde la recibieron en la guardia y le hicieron el procedimiento de RCP -Reanimación Cardiopulmonar-, desde donde lo derivaron en código rojo a la clínica pediátrica San Lucas de Neuquén.

“Llegó sin signos vitales. No sabemos cuanto tiempo estuvo en el agua”, destacó el director del establecimiento sanitario de la ciudad rionegrina, Fabián Pérez.

El director resaltó la labor efectuada por el personal hospitalario. Agregó que tras estabilizar al niño, lo intubó y lo trasladaron a la capital neuquina, donde permanecía internado en un centro asistencial privado.

Búsqueda desesperada en el canal

Una versión indica que la ausencia del chiquito fue advertida por los padres, quienes pidieron ayuda a los vecinos para buscarlo ante la tremenda sospecha de que podría haber caído al agua dada la proximidad del canal. Al mismo tiempo se comunicaron con la policía, por lo que habían enviado una patrulla de la Comisaría 43 y de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA).

A los pocos minutos -se presume que entre 5 y 7- divisaron el pequeño cuerpo flotando y un vecino que se arrojó al agua logró rescatarlo. En ese momento arribaron los uniformados.

De inmediato lo cargaron en un vehículo particular y lo trasladaron al hospital, con un policía que los acompañó que le fue realizando los primeros auxilios.

El subcomisario Miguel López, jefe de la dependencia policial, informó que se iniciaron actuaciones con la intervención de la Fiscalía Descentralizada local. Las fuentes destacaron el dramatismo del hecho. Indicaron que la última información recibida indicaba que el nene se encontraba en estado crítico, aunque estable.