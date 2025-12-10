Reiteran la prohibición de bañarse en canales de riego

Con el calor regresan los baños en los canales, pero el Municipio advirtió que están prohibidos, no hay guardavidas y representan un riesgo para la seguridad.

En Cipolletti está prohibido bañarse en los canales de riego de la ciudad.

Con el comienzo de la temporada de calor en Cipolletti y alrededores, cientos de vecinos ya empiezan a buscar alternativas para combatir las altas temperaturas, especialmente durante los fines de semana. Y como ocurre cada año, una imagen se repite: adolescentes, niños y familias enteras instalándose en diferentes canales de riego de la ciudad , como si fueran balnearios improvisados. Sin embargo, desde el Municipio volvieron a insistir: la práctica está prohibida y representa un riesgo real para la integridad física.

A través de Protección Civil, la Municipalidad recordó que los canales no están habilitados para el uso recreativo , no cuentan con guardavidas y están pensados exclusivamente para tareas de riego. “Se solicita a la comunidad evitar bañarse en estos lugares para prevenir accidentes”, señalaron y remarcaron que ante cualquier emergencia se debe llamar al 109 o al 911 .

El mensaje vuelve a ponerse en agenda justo en los primeros días de diciembre, cuando las máximas superaron ampliamente los 30 grados y los espacios tradicionales para refrescarse comienzan a colmarse, empujando a muchos vecinos a buscar alternativas en zonas que no son seguras.

Canales-ruta-151-balnearios-página-3-cipo.jpg Solicitan a los vecinos no utilizar los canales de riego para bañarse. Anahí Cárdena

No solo es peligroso: también genera daños y afecta el riego

Además del riesgo físico, otro tema preocupa a las autoridades: la presencia de bañistas genera daños en los canales. Según precisó el Municipio, es habitual que las personas arrojen elementos para bloquear el curso del agua, una maniobra que eleva el nivel o frena la corriente. Esto provoca deterioros estructurales y afecta la capacidad de riego, complicando el funcionamiento del sistema productivo de la región.

Los canales ubicados cerca de Ruta 151, y también los de la conocida “Ruta Chica”, suelen ser los puntos más frecuentes. Allí se observan jóvenes y niños, pero también grupos familiares que permanecen varias horas, algunos con reposeras, equipos de mate y hasta música. A pesar de los controles, el uso recreativo se repite cada año.

canales-cipolletti-2.jpg Ante cualquier emergencia se encuentran habilitados los números 109 o 911. Archivo

Golpe de calor y prevención: qué recomiendan

Con temperaturas elevadas, tanto Protección Civil como las áreas de Salud reiteraron algunas medidas básicas para evitar golpes de calor:

Beber dos litros de agua por día.

Permanecer en espacios frescos.

Usar ropa liviana.

Utilizar gorra y protector solar.

Evitar el sol entre las 11 y las 18.

Reducir bebidas alcohólicas y gaseosas.

Priorizar frutas y verduras.

Cuidar especialmente a niños y adultos mayores.

Los canales son el refugio preferido de los cipoleños. Además de la peligrosidad para los bañistas, el uso indebido genera obstrucciones en los canales. Anahi Cárdena

¿Y el clima? continúa la semana calurosa pero con cambios

Según el pronóstico extendido de la AIC para Cipolletti, las jornadas cálidas continuarán, aunque con momentos inestables. Para este miércoles se prevén tormentas para la tarde con una temperatura máxima de 34 grados y viento del sudoeste leve con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Desde la noche del jueves se espera el ingreso de aire húmedo y más frío proveniente del Pacífico, lo que generará períodos ventosos en cordillera, valles, meseta y costa.

A partir del fin de semana y hasta el lunes, los vientos se mantendrán presentes y se espera un descenso de la temperatura en toda la región, aunque sin eliminar del todo el escenario caluroso que ya anticipa un verano intenso.