Maipué comienza otro curso anual de jardinería, un oficio apasionante con salida laboral

Hasta el viernes estarán abiertas las inscripciones para la tradicional capacitación. Las clases se dictan en la sede ubicada en el parque Rosauer.

La promoción 26ta de la Escuela de Jardinería Maipué inicia sus clases este mes. El curso tiene un año de duración.

Están abiertas las inscripciones para la tradicional capacitación en el oficio de jardinería que dicta desde hace 26 años la Escuela de Jardinería Maipué en su sede ubicada en el parque Rosauer .

El curso, que cuenta con el reconocimiento del Consejo Provincial de Educación , tiene un año de duración y brinda a los alumnos egresados las herramientas indispensables para salir a competir al mercado laboral , como también el conocimiento para la realización personal a través de una actividad doméstica con carácter de hobby que llega a convertirse en una pasión.

El plan de estudios comprende seis materias : Jardinería, Botánica y Fisiología Vegetal, Diseño, Prácticas Profesionalizantes y Matemática Aplicada. Mientras que los alumnos que no hayan aprobado el 2º año del colegio secundario deberán cursar Cultura General.

Escuela jardinería Maipué 4.jpeg

Son tres clases semanales, teóricas y prácticas, los martes y jueves de 18 a 20:30 y los sábados de 9 a 12. Se cobra un arancel mensual y la matriculación al momento de la inscripción.

Los interesados en la propuesta tienen tiempo para anotarse hasta el próximo viernes 20 de este mes. Para más información llamar al 299-691 7158 o escribir a @maipue.jardineria por Instagram o @maipue.jardineria en Facebook.

Conocimiento para salir al mundo laboral

Las materias que contiene el programa de la carrera apuntan a brindarle a los estudiantes conocimientos técnicos que le permitan insertarse en el mundo laboral, cada vez más amplio y competitivo. Por ejemplo, en Jardinería les enseñarán a realizar un diagnóstico general del jardín y elaborar un cronograma de tareas según la estación y los procesos de los recursos naturales, como el suelo, el agua y el clima. También aprenderán a reconocer las principales plantas ornamentales y su adaptación. Especialmente rosales anuales, herbáceas perennes y bulbosas. Se incluye el cuidado del césped, control de malezas, podas de formación, limpieza y mantenimiento.

Maipué curso jardinería .jpg Las clases del curso de Jardinería comienzan en marzo. Los cupos son limitados. Gentileza

Otro tema que se aborda en profundidad es la protección del medio ambiente y la salud humana, con la prevención y el control de plagas y enfermedades, y los aspectos toxicológicos de los agroquímicos.

En Botánica y Fisiología Vegetal el alumno indagará en la morfología y funcionamiento de los órganos vegetales en general. En tanto que en Diseño pueden realizar y ejecutar proyectos de paisajes sencillos y armónicos, interpretar el proyecto de terceros y respetar los diseños existentes. En esta asignatura es relevante porque se adquieren habilidades para la composición de espacios verdes a través del conocimiento de la proporción, volumen, armonía, contraste, luz y color, junto con las herramientas que les permiten hacer una planificación de tareas, organización de los trabajos y estimaciones de costos.

Del aula a la tierra

A la incorporación de saberes teóricos que se transmiten en las aulas se suma el entrenamiento en el terreno. Esa etapa se cumple con prácticas profesionalizantes, donde los alumnos agregan conocimientos y habilidades en tareas como realizar plantaciones de especies perennes y caducifolias, establecer macizos con plantas de estación, implementar y mantener césped, control de malezas, efectuar podas de formación, limpieza y mantenimiento, y propagar especies ornamentales.