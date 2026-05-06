Dos incendios en menos de 24 horas en Cipolletti: daños materiales en barrio Don Bosco

En menos de 24 horas, dos viviendas fueron afectadas por incendios en dos barrios de Cipolletti. Rápida intervención de Bomberos Voluntarios.

Un incendio consumió parte de una casa en el barrio Don Bosco de Cipolletti.

La ciudad vivió horas de preocupación tras registrarse dos incendios de viviendas en menos de 24 horas, uno durante la noche del lunes en Ferri y otro el martes en el barrio Don Bosco . En ambos casos, las llamas provocaron importantes daños materiales, aunque no se reportaron personas heridas , según informaron fuentes oficiales.

El episodio más reciente ocurrió el martes por la noche, cerca de la medianoche en una propiedad ubicada sobre calle Don Bosco al 1045, casi esquina con Brasil. Hasta allí acudieron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios que trabajaron intensamente para controlar el foco ígneo que afectaba una construcción de material, con techo de chapa, utilizada como quincho.

De acuerdo a la información brindada, el fuego consumió distintos elementos en el interior del ambiente, entre ellos muebles y otros objetos de uso cotidiano. Además, la alta temperatura generada por las llamas alcanzó a dañar el paragolpes de un automóvil Fiat Siena que se encontraba en las inmediaciones.

Incendio barrio don bosco cipolletti

Al momento del siniestro, el propietario se encontraba en el lugar, aunque afortunadamente no sufrió lesiones. En total, en el operativo participaron ocho voluntarios de Bomberos, quienes lograron extinguir el incendio antes de que se propagara a sectores lindantes.

Las causas del siniestro no fueron informadas oficialmente, por lo que se presume que serán materia de investigación para determinar el origen del fuego.

Un antecedente inmediato en barrio Ferri

El incendio del martes no fue un hecho aislado. Apenas un día antes, el lunes por la noche, otro siniestro de características similares tuvo lugar en el barrio Ferri, más precisamente en una vivienda ubicada sobre calle Lamolla al 4545.

Incendio Cipo ferri En Ferri, la vivienda sufrió importantes daños materiales.

En esa oportunidad, el fuego se desató alrededor de las 21 y demandó la intervención de tres dotaciones de Bomberos, que trabajaron durante más de una hora hasta lograr sofocar completamente las llamas, cerca de las 22:30.

La vivienda afectada también era de material, con techo de chapa, y estaba compuesta por cocina-comedor, una habitación y un baño. El sector más comprometido fue la cocina y comedor, que resultó completamente destruido por el fuego, mientras que la habitación sufrió daños significativos a raíz de la elevada temperatura.

Al igual que en el caso ocurrido en barrio Don Bosco, el propietario se encontraba presente durante el incendio y no sufrió heridas de gravedad. En el operativo también colaboró personal policial, que brindó asistencia en el lugar.

E.C.P BOMBEROS (4) Bomberos Voluntarios recomiendas extremar precauciones, en especial en época invernal. Estefania Petrella

Preocupación por la seguidilla de incendios

Si bien no hubo víctimas en ninguno de los dos episodios, la reiteración de incendios en un corto lapso genera inquietud entre los vecinos y pone en foco la importancia de reforzar medidas de prevención en los hogares.

Desde el ámbito de emergencias se insiste en la necesidad de revisar instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y extremar los cuidados en el uso de artefactos de calefacción, especialmente en épocas de bajas temperaturas, cuando aumenta el riesgo de este tipo de siniestros.

Asimismo, se destaca la rápida intervención de los equipos de Bomberos Voluntarios, cuya labor permitió contener las llamas en ambos casos y evitar consecuencias mayores.