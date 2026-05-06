Impactante incendio arrasó con una vivienda en Ferri: lanzan colecta solidaria

El incendio se desató en la madrugada del martes, no se registraron heridos. Las pérdidas materiales son totales y su hija organizó una colecta solidaria.

El incendio se desató anoche en una vivienda de Ferri.

Un voraz incendio se desató en una vivienda del barrio Ferri de Cipolletti , las llamas comenzaron la madrugada del martes y consumieron por completo la casa. El hombre residente del lugar logró salir por sus propios medios y no se registraron heridos , pero las pérdidas materiales son totales .

Por esta razón, su hija Tania, organizó una colecta solidaria para reunir materiales y volver a construir la vivienda.

“Anoche la casa de mi papá se incendió y perdió absolutamente todo , quedó solo con lo puesto. Gracias a Dios y al rápido accionar de los vecinos, no hubo heridos”, explicó Tania Fabres.

El siniestro sucedió durante la noche y en cuestión de minutos, las llamas arrasaron con toda la estructura, sin dar margen a rescatar sus pertenencias u otros objetos de valor. Afortunadamente, sus animales lograron salir ilesos del incendio, ya que el gato y el perro del propietario escaparon del fuego sin sufrir lesiones ni quemaduras.

“Él y sus mascotas están bien, pero lo material lo perdió todo”, indicó Fabres.

incendios El fuego arrasó con toda la estructura en cuestión de minutos.

La intensidad de las llamas provocó una intervención inmediata de los vecinos, que llamaron a los bomberos y a Protección Civil del Municipio para dar aviso del incendio. En cuestión de minutos, una dotación de los Bomberos Voluntarios asistió al lugar para apagar el fuego.

Una colecta solidaria para reconstruir la vivienda

El dueño de la vivienda, Néstor Fabres, quedó únicamente con lo puesto, ya que el incendio arrasó con todos los objetos, pertenencias, electrodomésticos y muebles del lugar. Fabres tiene una economía vulnerable, que subsiste a través de changas y trabajos informales, por esta razón su hija lanzó una colecta solidaria para recolectar materiales y reconstruir nuevamente su hogar.

incendiox No se registraron heridos.

La iniciativa no apunta a recaudar dinero, sino materiales de construcción que permitan volver a poner en pie la vivienda. La publicación detalla que se necesitan elementos como cemento, tirantes, aberturas de todo tipo y electrodomésticos. También necesitan objetos básicos del hogar como un inodoro y garrafa.

“No pedimos dinero, solo colaboración con lo que puedan aportar. En este momento necesitamos materiales de construcción como puertas, ventanas, tirantes, cemento, muebles y electrodomésticos”, agregó Fabres.

La publicación aclara que la necesidad de ropa y calzado ya fue cubierta a partir de las donaciones previas de la comunidad. Además, Fabres advirtió que han circulado otras publicaciones falsas solicitando donaciones, por esta razón, precisó que ella es la única persona autorizada para recibir donaciones.

incendioss El incendio dejó "con lo puesto" al vecino de Ferri.

Las personas que quieran colaborar con el vecino de Ferri que perdió todo en el incendio, se pueden comunicar con su hija Tania Fabres al 2995103559 o también se pueden llevar las donaciones a la vivienda en el barrio Ferri en calle La Molla 4545.

“Cualquier ayuda, por más mínima que sea, suma muchísimo”, concluyó Fabres.