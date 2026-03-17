Le usaron el auto en el taller y se lo devolvieron meses después sin arreglar: qué dispuso la Justicia

El drama de una vecina que recibió el coche con casi 4 mil kilómetros más y en el mismo estado. Le puede pasar a cualquiera.

La mujer se llevó un dolor de cabeza tras dejar el auto en el taller mecánico. Foto Ilustrativa.

La Justicia Civil de Roca condenó a una aseguradora luego de que el auto de una clienta fuera enviado a un taller del que salió con unos 3.800 kilómetros más y sin haber sido reparado .

El caso se originó tras un choque protagonizado por una mujer que tenía contratado un seguro contra todo riesgo para su Renault Kwid. A partir de ese momento, la compañía derivó el vehículo a un taller que, con el paso de los meses, no resolvió las fallas mecánicas y lo mantuvo fuera de uso durante largos períodos.

De acuerdo a la demanda, el auto ingresó al taller con 42.183 kilómetros y fue entregado tres meses después con más de 46.000 , es decir, con un incremento significativo en el kilometraje y en las mismas condiciones en las que había entrado .

Durante ese tiempo, el vehículo pasó varias veces por el taller. Persistían ruidos, se encendían luces de advertencia en el tablero y las reparaciones resultaban ineficaces. Los reclamos ante la aseguradora y el taller no tuvieron respuesta.

justicia indemnización La Justicia se expidió y condenó a la aseguradora que derivó el auto de la clienta al taller mecánico.

Una pericia mecánica determinó que las reparaciones se realizaron por etapas, fuera de los parámetros del fabricante y sin documentación técnica que permitiera verificar su trazabilidad. Además, advirtió que esas intervenciones podían incrementar el riesgo de daños en el motor y estimó una desvalorización del vehículo del 10%.

También se incorporó un informe de la Municipalidad que confirmó que el taller no contaba con habilitación vigente y que figuraba a nombre de otra persona.

Qué interpretó la Justicia

En ese contexto, el tribunal concluyó que la aseguradora incumplió su obligación y aplicó la responsabilidad prevista en la Ley de Defensa del Consumidor.

La sentencia reconoció una indemnización por la privación de uso del auto durante aproximadamente un mes y medio, la desvalorización de la unidad y el daño extrapatrimonial, al considerar que las reiteradas fallas, las demoras y la falta de respuestas afectaron la tranquilidad de la mujer.

Por otro lado, la demanda contra el mecánico fue rechazada, ya que se probó que no era titular del taller, sino que prestaba servicios de manera eventual.

El drama con una camioneta de otra vecina: también intervino la Justicia

Una empresa fabricante de autos, una firma de planes de ahorro y una concesionaria fueron condenadas por no reemplazar una camioneta cero kilómetro que tenía un peligroso defecto de fábrica. La dueña del vehículo pidió que le cambien su camioneta por otra igual, pero en respuesta recibió arreglos insatisfactorios e información confusa sobre la reparación.

La camioneta en cuestión, una Chevrolet Tracker, era el primer cero kilómetro de la mujer. La comenzó a pagar con un plan de ahorro y la retiró en septiembre de 2021. A los siete meses encontró la noticia de que una tanda de ese modelo había salido al mercado con un defecto de fábrica que generaba “peligro de incendio” en caso de chocar.

La mujer se acercó a la concesionaria, donde le dieron un turno de inspección. Allí verificaron que su camioneta era, efectivamente, una de las unidades falladas. Como la mujer seguía pagando las cuotas de su plan, pidió que le cambiaran la unidad por otra igual, pero sin fallas.