Clases cada 3 días en una escuela de Cipolletti: bronca de los padres y la explicación de Educación

Crece el malestar por el irregular inicio de ciclo lectivo en la Escuela 53. Del desprolijo sistema de rotación de grados al argumento oficial.

Los alumnos de la Escuela 53 están más en casa que en el colegio en este inicio de ciclo lectivo.

Lejos está de ser un inicio de ciclo lectivo tranquilo y auspicioso el de la Escuela 53 de Cipolletti , donde crece la polémica y el malestar de los padres. Clases cada tres días y problemas estructurales son el desencadenante de la tensión y de las comprensibles quejas de las familias de los alumnos.

Quienes denuncian indignados que las demoras en una obra como la construcción de un baño adaptado es que lo que impide el normal funcionamiento de la institución y obligó a implementar un sistema de cursado escalonado , por lo que un día asiste el primer ciclo, otro el segundo y otro el tercero.

“Así, los chicos están yendo cada tres días : un día va primero y segundo, otro día lo hace tercero, cuarto y quinto y al siguiente sexto y séptimo. Inviable”, reveló, contrariada, una fuente a LM Cipolletti , exponiendo el alarmante cuadro de situación en ese establecimiento local.

Para colmo, a ese desprolijo reordenamiento escolar se suma la falta de agua que se repite todas las semanas y se sabe que en esas precarias condiciones no se pueden llevar a cabo las clases, por lo que las suspensiones son recurrentes.

escuela 53 cipo 1 Antonio Spagnuolo

“Hoy trajimos a los chicos y nos encontramos con que no había agua. Desde la dirección nos dicen que no pueden suspender las clases hasta que lo autorice Supervisión, entonces nos tienen esperando afuera con los chicos”, expresaron. La situación derivó en reclamos ante el Consejo Escolar, aunque aseguran que hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas.

En este contexto, solicitaron una reunión urgente con las autoridades para conocer cuándo se normalizará el dictado de clases y se resolverán los inconvenientes básicos de funcionamiento.

Por su parte, el consejero escolar, Adrián Carrizo, confirmó en diálogo con LU19 AM 690 que en el edificio se está ejecutando un baño adaptado que será utilizado tanto por la escuela primaria como por una institución de adultos que funciona en el turno noche.

La postura del Consejo Escolar

El funcionario explicó que uno de los principales problemas radica en la construcción de una rampa en el patio, lo que inhabilitó ese espacio y obligó a reorganizar la dinámica escolar. “Eso no permitía un uso correcto del patio, por lo que la escuela estableció una rotación de grados”, indicó.

escuela 53 cipo Antonio Spagnuolo

Ante esta situación, desde el Consejo Escolar resolvieron avanzar con un cerco perimetral que delimite la zona de obra. Esta medida busca habilitar nuevamente el patio y permitir tanto el normal funcionamiento de la Escuela 53 como la circulación del Jardín de Infantes N°117 lindero.

Carrizo reconoció además que la obra presenta demoras respecto a los plazos previstos y que la empresa fue intimada para acelerar los trabajos. “Es una obra que para nuestro gusto está atrasada, pero también tenemos que priorizar la marcha del ciclo lectivo”, sostuvo.

Falencia en infraestructura en varias escuelas

El estado de la infraestructura escolar en Cipolletti volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, la seccional local del gremio docente Unter realizó una recorrida por distintos establecimientos educativos de la ciudad y expuso una serie de falencias edilicias que, aseguran, se arrastran desde hace tiempo sin respuestas concretas por parte del Gobierno provincial.

El relevamiento incluyó escuelas primarias, secundarias y jardines, donde se detectaron problemas estructurales, falta de mantenimiento, carencias de mobiliario y situaciones que, según denunciaron, afectan directamente el desarrollo de las clases y el derecho a la educación.

Desde el sindicato fueron contundentes al momento de describir el escenario: “Las escuelas se caen a pedazos mientras el Gobierno amplía la planta política”, señalaron, en un documento donde además cuestionaron el destino de los recursos públicos y las campañas de difusión oficiales.