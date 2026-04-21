Las sorpresivas medidas en colegios de la zona por las amenazas de tiroteo y "retos virales"

Una serie de disposiciones particulares se implementaron en un colegio y en otro hubo una situación intimidante para los alumnos.

Una imagen de los retos virales que circulan por las escuelas. En la zona, tomaron medidas...

Tras las pintadas en el baño con amenazas de un inminente tiroteo , se activó un protocolo en la Escuela Agropecuaria CET 17 de General Roca y en el ingreso al colegio se realizó un control mochila por mochila a cada estudiante , con fuerte presencia policial. En tanto, otro establecimiento educativo de la zona adoptó sorpresivas medidas para controlar los atemorizantes "retos virales" .

En relación a esto último, desde el Instituto Ceferino Namuncurá de Cinco Saltos, pertenenciente al Colegio Marista, anunciaron mediante un comunicado la llamativa disposición que se aplicó el lunes 20, "ante la situación vinculada a los llamados 'retos virales' y con el objetivo de actuar de manera responsable y preventiva".

En ese contexto, señala el texto, "consideramos importante informar medidas que se están llevando adelante desde la institución".

Entre otras medidas, se diferenciaron horarios de ingreso y no se realizó la formación inicial. Así quedó el esquema provisorio:

Primer y segundo año ingresaron a las 8

Tercero a las 8.30

Cuarto y quinto a las 9

Además, se le impidió a los estudiantes asistir con mochilas y solo se les permitió "una carpeta que contenga todos los materiales necesarios para la jornada educativa" y una cartuchera.

Asimismo, otro cambio inusual se produjo en el lugar de salida: los alumnos de 1ro y 2do salieron por el portón del gimansio y el resto por la puerta principal.

Además hubo recreos diferenciados:

Primer recreo : primer y segundo de 9 a 9.10; y tercero, cuarto y quinto, de 9.10 a 9.20.

: primer y segundo de 9 a 9.10; y tercero, cuarto y quinto, de 9.10 a 9.20. Segundo recreo: primer y segundo año, 10.30 a 10.40; y tercero, cuarto y quinto, 10.50 a 11.

En Roca revisaron mochila por mochila y hubo presencia policial

La directora de la Agropecuaria, Claudia Martín, explicó que fue una portera quien encontró los mensajes el viernes, luego del segundo recreo.

“Inmediatamente se dio aviso al Consejo Escolar, a Supervisión y a la Dirección de Escuelas Técnicas, y realizamos la denuncia”, detalló. A partir de esa situación, se activó el protocolo y en el inicio de semana se dispuso un operativo de control en el ingreso, con revisión mochila por mochila a cada estudiante.

Luego de conocer las amenazas, desde el establecimiento activaron el protocolo y realizaron la denuncia. Ante la advertencia de que el posible ataque podría concretarse por estas horas, se dispuso un refuerzo policial en el ingreso al CET 17, donde hubo fuerte presencia de efectivos a la espera de los colectivos con estudiantes, en el inicio de la jornada.

Fuerte operativo policial y charlas con los alumnos en la escuela

Además de la presencia policial, las autoridades informaron que se llevó adelante una instancia de diálogo con más de 300 estudiantes para explicar lo ocurrido y remarcar la gravedad del hecho.

Como parte del operativo, efectivos realizaron controles en el ingreso al SUM del establecimiento, donde solicitaron a los alumnos abrir sus mochilas para verificar que no hubiera elementos peligrosos. Todo el dispositivo fue informado previamente a las familias y supervisado por los directivos.

escuela roca (2)

Martín indicó que, hasta el momento, no se logró identificar a la persona responsable de las amenazas. “Al no haber nadie que se hiciera cargo, debemos tomarlo con la seriedad que corresponde”, remarcó al sitio local ANR.

¿Una broma de mal gusto?

Además, explicó que el día en que aparecieron las pintadas había pocos alumnos por el paro, y que al hablar con las estudiantes que habían asistido, ninguna reconoció haberlas realizado.

La directora también señaló que no había antecedentes recientes que pudieran vincular el hecho con conflictos internos, y no descartó que se trate de una “broma” influenciada por la cantidad de amenazas de tiroteo que circulan a nivel nacional, aunque afirmó que eso no le quita gravedad y que el protocolo se activó apenas se conocieron las amenazas.

Mochilas

Karen Díaz, una de las autoridades del establecimiento, afirmó que a diario se trata de trabajar de forma personal con los alumnos. "Nos contenemos entre todos, compartimos porque la situación está difícil" afirmó Díaz. Además, dijo que conocen personalmente a los alumnos y que las pintadas aparecidas la semana anterior fueron "una sorpresa" para la institución.

En este contexto, desde la institución remarcaron que continuarán trabajando de manera articulada con las autoridades para sostener las medidas de prevención y reforzar los espacios de diálogo. La prioridad, insistieron, es cuidar a los estudiantes y garantizar el normal desarrollo de las actividades en un entorno seguro, mientras se avanza en la investigación para esclarecer lo ocurrido.

En cuanto a las acciones a seguir, adelantó que mañana se desarrollará una jornada institucional en la que se abordará la situación con el cuerpo docente, y posteriormente se prevé trabajar el tema con las familias en un espacio específico.