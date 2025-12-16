Los padres del arquero Centurión cierran histórico comercio en Cipolletti y liquidan todo: las razones de la "dolorosa decisión"

Tras 20 años, Rafa y Vero se despiden del exitoso emprendimiento comercial GyC , con "un poco de tristeza". Descuentos del 50% estos últimos días. Gran demanda.

Rafa y Vero, en sus últimos días al frente del exitoso GyC: "Empezamos de abajo y fuimos creciendo".

Un fin de año con sensaciones encontradas para la querida y renombrada familia cipoleña Centurión . Semanas atrás, Ezequiel hacía historia en el fútbol grande y se coronaba campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza . Ahora, en una "decisión rápida y dolorosa” y “con un poco de tristeza” , los padres del arquero cuyo pase pertenece a River cierran la histórica tienda deportiva GyC ante la imposibilidad de renovar el alquiler.

Hasta fin de mes, el popular Rafa , otrora destacado guardametas, y su pareja, Vero, estarán de liquidación en el céntrico local de Roca 116 , que por estos días luce con intenso movimiento pues el público no se quiere perder las ofertas: “rematamos todo a un 50 % off en efectivo y un 40 % con tarjetas” , anuncian vía LM Cipolletti .

El tango de Carlos Gardel (Volver) dice que “20 años no es nada” pero para ellos ese tiempo fue demasiado, en una experiencia comercial inolvidable, que marcó sus vidas. Lógicamente les hubiera encantado poder continuar pero entendieron que no estaban las condiciones económicas dadas para seguir.

Alta demanda por estas horas de liquidación en el local GyC de Roca 116.

El cierre de una marca registrada en indumentaria deportiva

Lo que había comenzado como un pequeño local de “venta de ropa de arqueros y de guantes” se fue ampliando hasta imponerse y convertirse en una referencia en indumentaria deportiva visitada por la mayoría de los vecinos de nuestra ciudad, ya sea en calidad de clientes fijos o en alguna ocasión particular.

“Empezamos de abajo y fue creciendo el proyecto gracias a Dios. Luego se sumó Vero, le agregamos ropa deportiva, calzados. Pasamos a ser una casa deportes. Después de tanto tiempo llegó el momento de largar y claro se siente tristeza, fue una decisión dolorosa y rápida”, confió Rafa Centurión a este portal mientras atendía a las personas que ingresaban en gran número.

No obstante, a pesar del difícil momento que les toca atravesar en un país donde la tendencia de los cierres de empresas y comercios se acentúa, fiel a su perfil bajo y bonachón él prefiere “no echar culpas a nadie, son etapas que se terminan”.

El cartel que anuncia el cierre y liquidación del histórico GyC.

Eternamente agradecido a la gente que “nos ha brindado mucho cariño, llegamos a ser lo que somos gracias a ellos”, ahora intentan que quienes lo acompañaron estas dos décadas y los que deseen aprovechar la oportunidad “se lleven las prendas a mitad de precio”.

Consultado sobre la reacción de Ezequiel, uno de los mejores arqueros del país, al enterarse de la triste noticia, se limitó a señalar que “los chicos -incluyendo al hermano del 1- acompañaron” y acerca de lo que harán con Vero en el futuro dejó en claro no tener, por lo pronto, demasiadas certezas. Lo que sí saben estos emprendedores que apostaron por su amada Cipolletti es que lo volverán a intentar. “Seguramente trabajaremos como siempre”, adelantaron.

Los vecinos se llevan prendas de calidad en cantidad...

“Veremos qué nos deparará la vida, algo seguro vamos a hacer. Gracias por todo”, culminó Rafa con cierta nostalgia y emoción en su contacto con este medio.

¡Suerte familia y a no bajar los brazos!