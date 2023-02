Los padres del arquero de River también transpiran la camiseta

"Para el jugador de fútbol cuando deja la actividad profesional, no es fácil reinventarse. Siempre pensando en el deporte, viendo qué se podía hacer en esa época, surgió la idea. El contexto era otro, se podía probar suerte con mayores posibilidades que ahora. Arrancamos de corajudos, muy de a poco y nos fue bien. Logramos afianzar un negocio que ya tiene nombre propio dentro de la ciudad, conocido por la atención y la calidad de los productos. No nos importa tanto las marcas sino la calidad", revela el orden de prioridades este vecino muy respetado y querido por todos.

Mamá y papá de Ezequiel Centurion01.jpg Rafa, un gran arquero que tuvo la región, ya es un experto comerciante. Anahí Cárdena

Las dos características fundamentales del comercio son que venden ropa "fitness" de nivel en una ciudad que hace un culto de la actividad física, y que tienen la exclusividad del atuendo del club Cipolletti. Es la única casaca de fútbol con la que trabajan a pesar de que para la foto, el buzo celeste con el número 33 de Ezequiel no falta.

"El hincha es fiel pese a las campañas irregulares y viene, compra. La nueva camiseta está por llegar, estimo que el precio va a andar entre los 10 y 12 mil pesos. La línea entrenamiento, de viajes, todo lo que usa Cipo tenemos. La Línea nueva es hermosa, de una calidad excelente, no sé si hay otro club en el torneo que pueda compararse", destaca Rafa, mientras atiende a un proveedor.

La pasión por el deporte es una cuestión familiar y de allí que se ligaron a este rubro. "Todos somos re deportistas. Mi marido fue arquero, de Eze ya saben, yo también hice y hago mucho deporte como gimnasio, correr, siempre vida sana. Apuntamos a eso y por ello incursionamos en su momento en esta rama", explica Vero al tiempo que supervisa a una jovencita que se prueba un short.

Mamá y papá de Ezequiel Centurion02.jpg Vero, siempre amable, le muestra una prenda a una clienta. Anahí Cárdena

Respecto al perfil del público con el que tratan, sostiene: "Hay muchos clientes que son fijos, vienen siempre. Luego se incorpora mucha gente de distintas edades. No hay que olvidar que Cipolletti es una ciudad que le da importancia a la actividad física. Tratamos de diferenciarnos, no trabajar las mismas marcas que otros locales, hacemos hincapié en las telas. Son más específicas, bien técnicas de fitness, de correr. Trabajamos lindas marcas y productos, hemos podido mantener la calidad", resalta y aclara que se desprendieron del local de Fernández Oro ("está mi hermano ahora").

Mamá y papá de Ezequiel Centurion06.jpg Orgullo de madre. Posa con la de su hijo Ezequiel, figura de River. Anahí Cárdena

El efecto Eze

La popularidad y admiración que va adquiriendo el pibe en la ciudad, por lo pronto, no se traslada a las ventas y tampoco debería impactar teniendo en cuenta lo ya descripto (no venden camisetas). Son dos cosas diferentes. "¿Si vienen a comprar más los hinchas de River por Eze?. Naa, más que nada genera curiosidad en el sentido de que nuestros clientes que ya tenemos desde siempre vienen y te preguntan por él y el que por ahí no sabía se sorprende y salen charlas del estilo 'así que vos sos hincha de River', pero no mucho más. Alguna que otra chicana con los de Boca, pero todo muy tranqui", cuenta el otrora número uno.

A propósito de uno de los deportistas de mayor renombre de la ciudad y conocedor del puesto, señala con modestia: "Ezequiel ha estado a la altura en River cuando le tocó, ojalá que siga así, poder rendir para seguir afianzando su formación".

Los momentos complicados y la inflación

La pelean "como todos". Los gastos son muchos y los costos que se disparan todo el tiempo complican demasiado un emprendimiento de esta naturaleza. Por eso pasaron de tener varios empleados a atender día y noche de manera personal. Igual, saben de antes lo que es remarla.

"Hemos tenido momentos durísimos, como todo el mundo. No estamos exentos a nada, hoy en día no estamos exentos a no poder seguir más adelante... Es muy complicado por el tema de la inflación, resulta realmente estresante, cambian todo el tiempo los valores. Por ahí vendés una prenda y cuando querés reponerla sale más cara. La gente no sabe, no tiene por qué saberlo y a veces se enoja con el comerciante. Pero el comerciante es el último eslabón de una larga cadena. Ahora tratarnos de mantenernos", lanza la cruda reflexión el Rafa.

Mamá y papá de Ezequiel Centurion08.jpg La exclusiva de Cipo. Rafa siente la del Albinegro y la vende. Anahí Cárdena

"Lista larga de robos"

La inseguridad hace estragos a nivel país hace tiempo. Y Cipolletti no es la excepción. Los comerciantes la padecen a menudo. Puede dar fe este experimentado negociante. "Ultimamente gracias a Dios venimos bien, pero a lo largo de los años padecimos una larga lista de robos. No solo los que te sacan prendas del local, sino a la noche, por suerte no con nosotros dentro, hemos sufridos robos importantes. Pero no queda otra que seguir adelante", se resigna quien tiene como hobby la práctica del tenis.

¿Un consejo para los jóvenes emprendedores? "El contexto no es el mejor pero no hay que perder la esperanza. Hay que trabajar y trabajar, no queda otra".

Rafa y Vero atajan la que venga. Son los dueños de un local que nunca pasa de moda.