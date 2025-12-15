Ordenanza contra los Trapitos: cómo se aplicará la restricción

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la ordenanza contra los trapitos. Cómo se aplicará y qué pasará en los semáforos.

El Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó por unanimidad el proyecto para restringir a los Trapitos en los semáforos de la ciudad. "No se busca criminalizar la vulnerabilidad sino prevenir actos de violencia o de inseguridad vial" , afirmó el concejal Martín Posse antes de la votación.

Entre los concejales no había mayores objeciones al proyecto del Poder Ejecutivo, pero sí dudas respecto a la utilidad de la ordenanza en la práctica. Se debe a los límites que tiene el Municipio en torno a la temática, ya que el trabajo de los limpiavidrios o vendedores ambulantes no constituye en si mismo un delito.

"La ordenanza nos da herramientas porque la actividad estaría regulada y podríamos intervenir. Tenemos tranquilidad de que se podrá abordar a quienes estén en los semáforos para pedirles documentación. Nos facilitaría el control preventivo", afirmó el comisario inspector Javier Yañez, jefe de la Regional Quinta.

ECP YAÑEZ Javier Yáñez, jefe de la Regional Quinta, aseguró que la ordenanza les brinda herramientas para el control de los Trapitos. Estefania Petrella

Posse, quien fue el miembro informante del proyecto, aseguró que "no se busca criminalizar la vulnerabilidad sino prevenir actos de violencia o de inseguridad vial, como han ocurrido. Todos conocemos alguien que ha tenido un episodio de violencia (vinculado a los Trapitos)".

En tanto que la presidenta del Deliberante, Karina Álvarez, expresó que es solo un primer paso para "mantener un orden y proteger al ciudadano cipoleño". El cambió al código comercial cipoleño busca "diferenciar la actividad lícita de la ilícita y dar intervención a la Policía cuando corresponda porque se dan situaciones que molestan incluso a quienes trabajan de manera pacífica en la calle".

La titular del Legislativo reconoció que para evitar que los trapitos copen las calles de Cipolletti se necesitará "trabajo conjunto" entre policías e inspectores, pero también cambios en el código contravencional de Río Negro.

Cómo se aplicará la ordenanza contra los Trapitos

El director del área Legal del Municipio, Sebastián Caldiero, participó de la sesión y explicó los objetivos del proyecto del Ejecutivo. Y, especialmente, cuáles son sus límites. "Lo que nosotros buscamos con el proyecto, a pedido del intendente, es ver cómo podemos colaborar desde la Municipalidad para contribuir con la Policía. No hay un tipo contravencional o penal que castigue esa conducta. Eso no existe. Antes existían algunas figuras genéricas como desorden en la vía publica, pero ya no existen. Por eso la Policía hasta que no ve un delito no puede actuar".

Caldiero aseguró ante los concejales que "el Municipio tiene cientos" de quejas y denuncias por vendedores ambulantes y Trapitos, pero se topaba con la imposibilidad de actuar, al igual que la Policía. "La función primordial de la Policía es prevenir, pero en ese caso no se puede hacer".

En ese contexto, "ampliamos una figura del código municipal sobre las actividades que se realizan en la vida pública. Sabemos que no es el único exceso que existe en las actividades callejeras, pero en otros rubros no tenemos estos antecedentes de ilícitos o hechos violentos", detalló.

ECP DELIBERANTE (54) El concejal Posse aseguró que "no se busca criminalizar" a los trabajadores ambulantes de Cipolletti. Estefania Petrella

El Municipio habilitó "un registro" que actuará como una especie de filtro. "Quienes quieran estar en la calle ofreciendo un servicio tendrán que venir y registrarse. Quienes trabajen con registro y actúen de manera ilícita serán intimados y si continúan en falta, daremos aviso a la Policía y la Fiscalía. Asumimos el compromiso de elevar los casos a las autoridades provinciales".

Quienes directamente, no se registren o no sean habilitados por tener antecedentes penales, directamente serían denunciados por intentar ofrecer servicios en la vía pública. También tendrán que registrarse los artistas callejeros y vendedores ambulantes.

Tanto Caldiero como Álvarez advirtieron que es necesaria una reforma del Código Contravencional de la provincia, lo que facilitaría el trabajo preventivo de la Policía. Fuentes del Gobierno provincial confirmaron que se avanzará en una prohibición de la actividad.