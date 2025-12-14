Quién era el hombre que murió tras un vuelco y fue encontrado a 50 metros de su auto

La víctima fatal del siniestro vial ocurrido este domingo a la madrugada en cercanías de Villa Manzano tenía 37 años. La confirmación se conoció horas después del hecho.

La Policía de Río Negro confirmó en las últimas horas la identidad del hombre que falleció tras el vuelco registrado en la Ruta Provincial 69, en el Alto Valle rionegrino, en uno de los accesos a la localidad de Villa Manzano, cerca de Campo Grande.

El hecho había ocurrido durante la madrugada del domingo, cuando el vehículo que conducía terminó volcado sobre la banquina , lo que motivó un amplio despliegue de personal policial, bomberos y servicios de emergencia en el sector.

En este contexto, se informó que la víctima fatal era Gonzalo Alejandro Torres, de 37 años, quien vivía en San Isidro , datos que fueron confirmados oficialmente tras avanzar con las actuaciones correspondientes.

De acuerdo a lo indicado, el automóvil involucrado fue un Chevrolet Astra de color celeste, que presentaba importantes daños de chapa. En el lugar trabajaron efectivos policiales del área de Tránsito de El Labrador, personal hospitalario y Bomberos. Al momento del hallazgo del vehículo, se encontraba sin ocupantes.

Vuelco fatal Astra 2

Sin embargo, algunas horas después y ya con la luz del día, personal policial acompañado por la pareja del hombre realizaron un rastrillaje en el área y encontraron al conductor sin vida a unos 50 metros de distancia, por lo que se presume que salió despedido del rodado mientras iba dando tumbos.

Las actuaciones quedaron a cargo del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias para intentar establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Ruta 22: cuatro jóvenes hospitalizados por un vuelco

Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, fueron trasladadas este domingo por la mañana al hospital tras protagonizar un vuelco sobre la Ruta 22, en el tramo comprendido entre Villa Regina y General Enrique Godoy, en el Alto Valle rionegrino.

El hecho se registró alrededor de las 8, cuando otro vehículo que circulaba desde Godoy hacia Villa Regina alertaron sobre el vuelco de un Volkswagen Gol Trend, en la mano de circulación oeste-este, a la altura del kilómetro 1.136.

vuelco ruta 22

Según los primeros datos que se conocieron, en el vehículo viajaban cuatro jóvenes oriundos de Ingeniero Huergo que se dirigían hacia Villa Regina. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado, impactó contra el guardarraíl ubicado sobre la margen sur de la calzada y el auto terminó volcado, con sus cuatro ruedas hacia arriba, sobre el acceso al retome hacia Godoy.

El siniestro se produjo varios metros antes del acceso a la colectora sur que conduce al kartódromo del Moto Club Reginense.

La mecánica del vuelco permanece bajo investigación por parte del cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro. De acuerdo con las primeras actuaciones, se descartó la participación de un segundo vehículo en el siniestro.

vuelco ruta 22

La emergencia demandó la intervención del cuerpo de Seguridad Vial con asiento en Chichinales, Bomberos Voluntarios de General Enrique Godoy y de Villa Regina, además de personal de Salud Pública y ambulancias del Hospital de Villa Regina y del CAPS de Godoy.

Los bomberos trabajaron en el rescate de los ocupantes del vehículo, quienes posteriormente fueron trasladados en ambulancia al hospital reginense. Allí se constató que presentaban lesiones de distintas características, algunas de gravedad y otras de carácter leve.