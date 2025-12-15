Video: Matías, el perro policía, detectó a un auto con drogas en pleno operativo en Ruta 22

Ocurrió durante un control preventivo por parte de la división de canes y de Toxicomanía de la Policía de Río Negro.

La División Canes de la Policía de Río Negro junto a Matías detectaron drogas en un auto.

Durante un control preventivo realizado en uno de los accesos a la ciudad de Allen, personal de las divisiones Canes y Toxicomanía de la Policía de Río Negro detectó drogas en un vehículo que circulaba por la zona . El procedimiento se llevó adelante en el marco de los operativos habituales de control y prevención en rutas provinciales.

El hallazgo se produjo luego de que el perro detector Matías alertara sobre la posible presencia de drogas en el interior del Volkswagen Golf gris. Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía Federal, que dispuso las medidas de rigor para continuar con el procedimiento.

Tras la realización de los tests correspondientes, se confirmó el secuestro de marihuana y el conductor del vehículo fue imputado. El operativo se enmarca en las acciones destinadas a reforzar la seguridad y la prevención del delito en los accesos y rutas de la provincia.

Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico

El Gobierno de Río Negro avanza en la elaboración de un proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, un organismo destinado a reforzar las políticas de prevención, investigación y combate de este delito en el ámbito provincial.

El anuncio fue realizado por el gobernador Alberto Weretilneck durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro, celebrado en Los Menucos, donde remarcó la necesidad de dotar al Estado de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que definió como “la gran amenaza que tenemos como sociedad”.

El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, brindó detalles sobre el proyecto y explicó que la nueva Agencia se integrará al trabajo que actualmente desarrollan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro.

“Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado”, señaló el funcionario.

Capacitación y delitos complejos, ejes centrales

Buonaventura indicó además que los ejes centrales del organismo estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.

En ese sentido, destacó que la Provincia viene consolidando una política de formación sostenida, con capacitaciones nacionales e internacionales. Entre ellas, mencionó entrenamientos realizados con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y el PROCUNAR.

“La capacitación es una premisa fundamental establecida por el ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades”, afirmó.