Aire acondicionado, aliado contra el calor y enemigo del bolsillo: cómo controlar el consumo

En los días de calor en Río Negro sube un 30% el consumo de electricidad. Se debe al uso intensivo del aire acondicionado. Edersa aconsejó cómo evitar que se dispare el costo.

El aire acondicionado , fiel aliado en los días de calor extremo, puede convertirse en un dolor de cabeza cuando llegue la boleta de electricidad. El consumo de energía en Río Negro aumenta un 30 por ciento en lo días de calor, por lo que la distribuidora Edersa brindó consejos para evitar que se dispare la boleta.

Hay un dato que en términos de consumo de energía eléctrica es impactante: entre el 85% y el 90% de los hogares argentinos cuenta con un equipo para refrigerar los ambientes y dentro de ese conjunto, casi la mitad (48%) tiene un aire acondicionado, lo que explica el notorio incremento de consumo eléctrico en el verano.

Con las temperaturas subiendo (esta semana será calurosa), los consumos comienzan a crecer y los hábitos de uso responsable de la electricidad influyen tanto en la demanda sobre la red como en lo que las familias pagarán en sus facturas. “Hoy más que nunca, usar de manera consciente y eficiente los aparatos eléctricos contribuye al bienestar particular y general. Por eso, es fundamental que los usuarios tengan información clara y certera sobre el funcionamiento y la eficiencia de los electrodomésticos, porque de esa manera tomarán mejores decisiones”, explicó Sebastián Busader , jefe del área de Comunicación y Relaciones Institucionales de Edersa.

Es clave, tanto para el bienestar del sistema eléctrico en general como de la economía hogareña, tener “artefactos con etiquetas de alta eficiencia (Clase A o B), que reduzcan considerablemente el gasto energético. Quizá la inversión inicial sea un poco más onerosa, pero esa diferencia se amortiza rápidamente en el tiempo con el descenso del consumo y en el monto de la facturación”, indicó.

Además, cuando las familias incorporan rutinas de mantenimiento regular de los equipos evitan sobrecargas o pérdidas que se traducen en mayor uso de electricidad, “y si regulan la temperatura a valores intermedios (entre 24° y 26°), mantienen el confort en sus hogares y evitan altos consumos. Hay que tener en cuenta que cada grado que bajamos del aire acondicionado (siempre dependiendo de su eficiencia) es equivalente a entre un 8 y un 10% de incremento en el consumo de ese aparato”, agregó.

aire acondicionado.jpg La falta de limpieza en el aire acondicionado favorece hongos, malos olores y goteos internos.

Otro hábito aconsejable en tiempos de altas temperaturas es el reemplazo de ventiladores por aires acondicionados. Aunque sea por momentos. “La diferencia entre el consumo de un ventilador y de un aire acondicionado es enorme: con el primero podemos consumir en un bimestre entre 32 y 35 kw/h, mientras que con el segundo (de 3500 frigorías), entre 540 y 600 kw/h. En términos económicos, el ahorro puede ser de entre 70.000 y 80.000 pesos en una factura”, remarcó Busader.

Luego aprovechó para identificar algunas acciones que diferencian a un usuario eficiente y consciente, con aquel que no lo es. “Hay pequeñas acciones que de manera individual repercuten en términos colectivos. Por ejemplo, aprovechar al máximo la luz natural, y reducir así la iluminación artificial. Adaptar actividades a horarios diurnos optimiza los recursos y minimiza el gasto eléctrico, como también lo hace ‘combatir’ el consumo invisible. ¿Qué es? Es la demanda fantasma de artefactos enchufados que no estamos usando, como cargadores, televisores y pequeños electrodomésticos”.

Charlas en escuelas y barrios populares sobre consumo de energía

La transmisión de conocimiento es vital para realizar cambios en hábitos de consumo. Por eso, Edersa trabaja permanentemente en el desarrollo de talleres, charlas y programas en escuelas y barrios populares.

Hay que tener en cuenta que, en contextos de alta demanda, “lo que hacemos cada uno en nuestras casas colabora con el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, evitando saturaciones y potenciales interrupciones de servicio. Y un dato sustancial: el ahorro es económico, pero también hay un enorme factor en juego en todo esto, y es la sustentabilidad del Medio Ambiente”, explicó Busader.

En este contexto, desde 2018 la compañía eléctrica ejecuta y expanda el programa de RSE “Edersa va a la Escuela”, con el que llega a instituciones primarias de toda la provincia. “En 2025 nos escucharon hablar de uso seguro y eficiente de la electricidad más de 2000 alumnos de 35 escuelas rionegrinas. Ese mensaje es expansivo, no tenemos dudas.

Además, Edersa trabaja en los barrios populares junto al gobierno provincial y la Municipalidad de Cipolletti en un Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), no sólo en la normalización integral de las instalaciones eléctricas, también en la concientización de los vecinos en términos de uso racional y seguro de la luz. “En los sectores que regularizamos viven familias que siempre tuvieron servicio irregular, muy inseguro, y que no están habituados a pagar una factura, por lo que tampoco saben ser eficientes. Con ellos trabajos mucho en la concientización”, cerró.