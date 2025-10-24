ARSA avanza con las cloacas en calle Venezuela y en Roca solo falta el pavimento

Aguas Rionegrinas completó un recambio de cañerías cloacales en calle Roca. En Venezuela, en tanto, el trabajo tiene un 70% de avance. Luego vendrá el asfalto.

La ejecución de la obra tiene un avance del 70%.

Aguas Rionegrinas continúa avanzando con el recambio del colector cloacal en calle Venezuela de Cipolletti , obra que ya registra un 70% de ejecución. En este tramo final, restan únicamente dos cuadras y sus bocas de registro para completar los trabajos, que forman parte del plan de renovación integral de la red cloacal de la ciudad. La obra en calle Roca, está lista.

Concluido el recambio, el intendente Rodrigo Buteler recientemente anunció que en el mes de febrero del 2026 comenzará la obra de asfalto de la calle Venezuela, en el marco del “ Plan de Pavimento 214 cuadras- 1° etapa ”, que se llevará a cabo en la ciudad.

El recambio del colector cloacal implica la instalación de 310 metros de cañería de 355 milímetros entre las calles Castello y Mengelle, y entre Belgrano y España, además de 485 metros de cañería de 500 milímetros en el sector comprendido entre Don Bosco y Manuel Estrada. A esto se suma la renovación de nueve tapas de boca de registro , y las tareas de rotura y reposición de pavimento y enripiado, siguiendo las normativas municipales. El proyecto demandó una inversión de 943 millones de pesos.

Durante la ejecución de la obra, se implementó un sistema de bypass para garantizar el funcionamiento normal del servicio cloacal y evitar interrupciones en los desagües domiciliarios. El sistema de emergencia tuvo numerosas fallas, en su mayoría por choques, que provocaron inundaciones temporales con líquidos cloacales. Por ello, en el sector hay ansiedad por el fin de lo trabajos y el retiro de las cañerías del bypass sobre Naciones Unidas.

Después de las cloacas, el asfalto

El intendente Rodrigo Buteler anunció que en el mes de febrero del 2026 comenzará la obra de asfalto de la calle Venezuela, luego de que finalice el recambio del colector cloacal. “Gran mes va a ser febrero para los cipoleños”, aseguró.

El asfalto de calle Venezuela, entre Naciones Unidas y Castello (total de 17 cuadras), se enmarca en el “Plan de Pavimento 214 cuadras- 1° etapa”, correspondiente al Plan de Pavimento para Cipolletti para la ejecución de 104 cuadras (durante la primera etapa).

asfalto La pavimentación de la calle Venezuela comenzará en febrero de 2026.

La pavimentación de Venezuela permitirá descomprimir el tránsito por Arenales que es intenso y, en horarios pico, peligroso por la imprudencia de muchos cipoleños que no respetan la prioridad de paso. De hecho, el Municipio acaba de poner en funcionamiento un nuevo semáforo en el cruce con Naciones Unidas.

"Es un gran paso en la mejora de la infraestructura urbana resultado de la transparencia, la eficiencia, y la buena administración de los recursos de los contribuyentes. Con presupuesto pura y exclusivamente municipal", destacaron desde el Municipio.

Por otra parte, ARSA finalizó los trabajos de recambio del colector cloacal de calle Roca, y que en los próximos días el Municipio iniciará tareas de bacheo en el sector intervenido, completando así el proceso de recuperación del área afectada.