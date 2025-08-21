Empleados de Aguas Rionegrinas rescataron del río Negro a una mujer

Ocurrió este jueves por la mañana en Choele Choel. Escucharon el pedido de ayuda de la mujer, de 61 años, y se tiraron al agua.

Empleados de Aguas Rionegrinas realizaron un heroico salvataje al rescatar de las aguas del río Negro a una mujer de 61 años . La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital con principio de hipotermia. Se investiga cómo se produjo la caída.

El incidente se produjo alrededor de las 8:40 de este jueves, cuando una mujer de 61 años fue auxiliada en el puente carretero de Choele Choel . Los trabajadores de Aguas Rionegrinas estaban en una dependencia de la empresa distribuidora de agua potable que se encuentra bajo el puente.

Al advertir que alguien había caído al río, los trabajadores no dudaron y se arrojaron al agua, logrando rescatar a la mujer. Luego se dio el aviso a personal de la Comisaría Octava de Choele Choel , que tomó intervención el caso, al igual que agentes sanitarios que trasladaron a la mujer al hospital.

Según confirmaron fuentes policiales la mujer no tenía lesiones, pero sí presentaba principio de hipotermia por la baja temperatura tanto del agua del río como en el ambiente.

Luego del rescate se realizó una investigación para determinar qué ocurrió. Los trabajadores de Aguas Rionegrinas aseguraron en el lugar que se percataron de lo ocurrido por los gritos de la mujer pidiendo ayuda. Ahora, se intenta investigar si la mujer cayó accidentalmente o si se arrojó por voluntad propia.

NOTICIA EN DESARROLLO