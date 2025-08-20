Se conoció un nuevo parte médico de la policía embarazada que lucha por su vida y la de su bebé

Un nuevo parte médico de la joven de 21 años, con una herida de bala, se conoció esta tarde mientras continúa la investigación para esclarecer el hecho.

La mujer policía de 21 años ingresó el domingo con un disparo de arma de fuego al hospital de Catriel y hoy pelea por su vida y la del bebé que lleva en su vientre hace 16 semanas , en la Clínica Juan Perón de aquella localidad. Mientras tanto, su pareja está detenida a la espera de los resultados de la investigación iniciada.

Según los datos que pudo obtener LMCipolletti , a la joven se la extubó y se le hizo un avenamiento pleural. Su cuadro ha tenido un leve mejoría y por estas horas la mujer está " estable hemodinámicamente ", informaron desde el nosocomio en el que se encuentra internada.

Por otro lado, su pareja permanece demorado, mientras se realizan tareas investigativas en la vivienda y a los elementos secuestrados, entre ellos un arma de fuego . De todas maneras, el propio padre de la joven advirtió que es un error su detención.

El hecho y las primeras intervenciones

El subcomisario inspector Roberto Rondau, en declaraciones a FM Alas de Catriel, explicó que “al arribar al domicilio constatamos que la empleada policial se había efectuado un disparo con su arma reglamentaria. Fue trasladada de inmediato al hospital local y luego derivada a la clínica Perón de Catriel, donde permanece internada”.

La agente, identificada como Greta, recibió un disparo que ingresó por la zona pectoral y le perforó un pulmón. Los médicos informaron que las hemorragias internas complican seriamente su estado de salud y el de su bebé en gestación. La familia pidió una cadena de oración por ambos.

Investigación y medidas judiciales

La Fiscalía de 25 de Mayo, a cargo de Eugenia Bolzan, ordenó diversas diligencias que incluyeron pericias de la Agencia de Investigaciones Científicas de la Unidad Regional II de General Acha. En el lugar se secuestraron la pistola reglamentaria, dos teléfonos celulares y un escrito presuntamente redactado por la propia agente.

En el marco de la causa, permanece demorado un hombre señalado como la pareja de la agente. Si bien desde la Policía de La Pampa aclararon que no integra la fuerza, continúa detenido hasta tanto se completen las medidas dispuestas. “Está detenido por el momento porque se están realizando unas pericias y diligencias solicitadas por la fiscal, entre ellas un dermotest”, explicó Rondau.

La versión de la familia

El padre de Greta, Oscar, consideró que la detención de su yerno “es un error” y respaldó la hipótesis de la autoagresión: “el proyectil le perforó el pulmón, y es lo más preocupante”, expresó.

Asimismo, allegados a la joven indicaron que en los últimos días había atravesado un cuadro depresivo. La agente había egresado en 2024 de la Escuela de Cadetes de la policía pampeana y actualmente se desempeñaba en la División Toxicomanía de 25 de Mayo, localidad donde reside su familia.