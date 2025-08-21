Se confirmó la visita de Federico Sturzenegger a Río Negro

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Javier Milei, Federico Sturzenegger estará presente como orador en la Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

Federico Sturzenegger , el ministro de Desregulación y Transformación del Estado del gobierno de Javier Milei , será uno de los oradores centrales en el encuentro anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que se realizará en territorio rionegrino

Sturzenegger visitará San Carlos de Bariloche en el marco de la próxima Convención del mencionado organismo como disertante en un evento que reunirá a referentes de la política, la economía y el empresariado.

La Convención del IAEF se consolidó a lo largo de los años como un espacio de análisis sobre cuestiones económicas, políticas y sociales , con especial foco en la reinserción de la Argentina en el mundo. Según confirmaron desde la organización a El Cordillerano, la edición en Bariloche contará con la presencia de destacadas personalidades de diversos ámbitos.

El Instituto es reconocido como un referente en la discusión de temas económicos y financieros a nivel nacional e internacional, siempre con la premisa de promover un intercambio abierto de ideas sustentado en la ética profesional y el rigor técnico.

Las visitas libertarias en la región

Bariloche y Neuquén son los puntos de desembarco por excelencia de todos los gobiernos, por una cuestión estratégica y también por la comunicación aérea. Por un lado, sin dudas Vaca Muerta es una visita obligada para funcionarios y mandatarios por su importancia para el desarrollo económico del país y por el otro, Bariloche como la ciudad más importante como marca por su perfil turístico y conocida a nivel mundial.

En junio del 2024, el ministro de Economía Luis Caputo recorrió Vaca Muerta junto al presidente de YPF y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

El 30 de noviembre del 2024, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, llegó a Neuquén y también visitó Cipolletti en territorio rionegrino. Ese mismo día, la hermana del presidente Karina Milei, estuvo en el lanzamiento de La Libertad Avanza en Neuquén capital, junto a Menem.

El 4 de noviembre de 2024, el ministro de Defensa Luis Petri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich visitaron Neuquén para reforzar la cooperación entre el Ejército y la Gendarmería Nacional. Ambos recorrieron las instalaciones del Batallón de Ingenieros de Montaña VI del Ejército Argentino, en Neuquén, con el objetivo de reforzar la cooperación entre esta fuerza y la Gendarmería Nacional para proteger los recursos gasíferos e hidrocarburíferos de la región.