Las luces que llaman la atención en el cielo de Cinco Saltos y los desopilantes comentarios

Las llamativas imágenes fueron filmadas por vecinos del lugar. Simpáticas reacciones en redes sociales.

Las luces en el Cielo de Cinco Salto que dieron qué hablar.

Una secuencia de imágenes tan imponentes como coloridas sobre el cielo de Cinco Saltos causaron cierto misterio en la vecina ciudad, además de divertidos y desopilantes comentarios de quienes se lo tomaron con humor.

El curioso episodio, al menos para los habitantes de esa zona, ocurrió este martes cerca de las 19.40 en la zona del Arroyón , cuando los vecinos captaron imágenes en el cielo durante la puesta de sol y la hicieron llegar a los medios locales, como Canal 3 y Radio Seny .

“Una columna de resplandor se puede apreciar claramente por lo que se trataría de un fenómeno atmosférico, el cuál también fue visto desde otros puntos”, incluso se animó a aventurar este último medio de comunicación.

Una vecina del Arroyón captó extrañas imágenes de la puesta de sol

Si bien en realidad los expertos lo atribuyen a un venteo de gas proveniente de la zona petrolera que se encuentra del otro lado del lago, no fueron pocos los vecinos que le pusieron una alta dosis de humor al tema. Intercaladas con algún que otro mensaje serio, fueron muchas las bromas que surgieron entre los valletanos.

Aquí algunos ejemplos:

“Están a full quemando brujas...”, opinó con ironía Facu.

“Ese soy yo brillando, gente no se asusten”, aseguró Daniel.

“Largaron el agua por Arroyón. Y la NASA sacando los cohetes llevando ladrillos…”, publicó con sarcasmo Jorge.

A la vez una vecina comentó que a las 5.30 se veía más claro aún el llamativo paisaje y un muchacho le respondió: “¿A las 5.30? Si no llego, arranquen…”.

Claro que algunos también aportaron opiniones criteriosas como Lorenzo, quien tratando de despejar dudas desde su evidente conocimiento sostuvo:

“Para mí es la llama de venteo de una perforación, en esa dirección atrás del lago están perforando, el venteo larga llamaradas de 1 a 2 metros, y produce un resplandor, el reflejo en el cielo es la llama”, indicó.

Lo cierto es que lo sucedido en el cielo de Cinco Saltos dio para todo...