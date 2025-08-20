Vetos de Javier Milei: cómo votaron los diputados de Río Negro y Neuquén

Este miércoles la Cámara baja del Congreso de la Nación se expidió sobre los vetos del Presidente a los distintos proyectos tratados por el cuerpo legislativo.

La Cámara de Diputados sesiona desde las 12 del mediodía.

Este miércoles, pasadas las 12 del mediodía, la Cámara de Diputados dio inicio a una nueva sesión en la que se analizan los vetos presidenciales a leyes aprobadas en el Congreso . La oposición consiguió reunir 136 legisladores, siete más de los necesarios para alcanzar el quórum, y habilitó el tratamiento de los proyectos que el presidente Javier Milei objetó en su totalidad.

Los temas principales de la jornada son los vetos vinculados a la seguridad social: la ley de aumento a jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Para insistir con las leyes y rechazar las determinaciones de Milei se requiere una mayoría especial de dos tercios.

Además de estas iniciativas, el temario incluye los proyectos impulsados por gobernadores para reforzar el financiamiento de las 24 provincias.

votacion jubilaciones El oficialismo no consiguió el tercio necesario para ratificar el veto.

Cómo votaron los diputados de Río Negro

Entre los diputados rionegrinos, la mayoría se inclinó por mantener los vetos presidenciales. Los candidatos libertarios Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello, votaron en contra de las leyes, al igual que Sergio Capozzi (PRO).

Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) que estuvo ausente en la sesión anterior y Martín Soria (Unión por la Patria) lo hicieron a favor, para revertir la decisión del Ejecutivo.

Diputados Nacionales Rio Negro.png Los diputados rionegrinos votaron uno a favor, tres en contra y uno estuvo ausente.

Los votos de Neuquén

Pablo Todero, de Unión por la Patria, se pronunció a favor de insistir con las leyes y rechazar los vetos. Osvaldo Llancafilo también acompañó la posición de la oposición en respaldo a los proyectos. En tanto, Tanya Bertoldi, también de Unión por la Patria y funcionaria del gobierno de Neuquén, estuvo ausente.

En cambio, Pablo Cervi (UCR) y Nadia Márquez (LLA), candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre, votaron en contra y respaldaron la decisión del Poder Ejecutivo.