En febrero iniciará el asfalto en nuevas calles de Cipolletti: los detalles

Se confirmó el inicio del plan de pavimentación de Cipolletti para el primer trimestre del 2026. ¿Por dónde iniciará y qué pasa con el reasfaltado de Naciones Unidas?

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , anunció que en febrero de 2026 se pondrá en marcha la esperada obra de asfalto sobre calle Venezuela , una de las arterias más transitadas y deterioradas de la ciudad. El proyecto, que abarca 17 cuadras entre Naciones Unidas y Castello , se ejecutará una vez finalizados los trabajos de recambio del colector cloacal que actualmente se desarrollan en ese sector.

“Gran mes va a ser febrero para los cipoleños”, aseguró el jefe comunal al confirmar la fecha de inicio de los trabajos viales.

El asfaltado de calle Venezuela forma parte del Plan de Pavimento 214 cuadras – 1° etapa , correspondiente al programa integral que impulsa la Municipalidad de Cipolletti con presupuesto exclusivamente municipal . Esta primera fase contempla la ejecución de 104 cuadras de pavimento en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la conectividad, reducir el polvo en suspensión y fortalecer la infraestructura vial urbana.

Desde la Secretaría de Obras Públicas detallaron que, además de Venezuela, el plan incluye obras sobre:

Río Negro , entre González Larrosa y Presidente Arturo Illia;

, entre González Larrosa y Presidente Arturo Illia; Chile , entre Don Bosco y Juan Domingo Perón;

, entre Don Bosco y Juan Domingo Perón; Nahuel Huapi, entre Maestro Espinosa y Nicaragua; y varias arterias del Distrito Vecinal sector suroeste.

El intendente destacó que este tipo de obras “son posibles gracias a una administración eficiente, transparente y al uso responsable de los recursos de los contribuyentes”. La pavimentación de Venezuela representa, además, una respuesta concreta a una demanda histórica de los vecinos, quienes desde hace años reclaman mejoras estructurales en la zona.

recambio cloaca calle venezuela Sobre calle Venezuela, ARSA lleva adelante un importante recambio de cañería del sistema cloacal. Archivo

Avance del recambio cloacal en Venezuela

La obra previa de recambio del colector cloacal avanza con buen ritmo y constituye una intervención clave antes del asfalto. Con una inversión superior a los $943 millones, los trabajos incluyen 180 metros de cañería instalada hasta el momento, y se ejecutan tramos de distinta magnitud a lo largo de la traza.

El proyecto contempla:

310 metros de cañería de 355 mm entre Castello y Avenida Mengelle, y entre Belgrano y España;

entre Castello y Avenida Mengelle, y entre Belgrano y España; 485 metros de cañería de 500 mm entre Don Bosco y Manuel Estrada.

Además, se realiza la renovación de nueve bocas de registro, junto con tareas de rotura y reposición de pavimento y enripiado.

Para evitar interrupciones en los desagües domiciliarios, Aguas Rionegrinas (ARSA) implementó un sistema de bypass temporal, garantizando la normal prestación del servicio durante el desarrollo de la obra.

Desde el organismo provincial señalaron que este recambio “refuerza el compromiso con la mejora integral de la infraestructura cloacal de Cipolletti”, una demanda clave en una ciudad que sigue creciendo en población y extensión urbana.

Una transformación urbana que se complementa

El pavimento y el recambio cloacal representan una solución de fondo para un sector históricamente afectado por baches, roturas y desbordes sanitarios. Ambos proyectos se complementan y forman parte de una política pública de planificación urbana orientada a modernizar las principales arterias de Cipolletti.

El municipio prevé que, una vez finalizada la etapa cloacal, el inicio del asfalto se produzca durante el primer trimestre de 2026, mejorando la transitabilidad y la calidad de vida de cientos de familias que utilizan diariamente esa vía.

ECP AGUAS RIONEGRINAS OBRA (2).JPG Tras la finalización de los trabajos sobre calle Naciones Unidas en agosto, aún resta la confirmación para su reasfaltado. Estefania Petrella

¿Qué pasa con el reasfaltado de calle Naciones Unidas?

En paralelo, otra de las obras viales relevantes de la ciudad es el reasfaltado de calle Naciones Unidas, donde durante el mes de agosto ARSA finalizó el empalme completo de dos cuadras luego de realizar el recambio de cañerías. En ese momento, Luis Argüello, jefe del organismo en Cipolletti, explicó que el proyecto “avanzó según lo planificado” y que “ahora viene el trabajo de limpieza, compactación y asfaltado, para garantizar una base sólida y durable”.

Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente la fecha de ejecución del reasfaltado, que deberá coordinarse entre ARSA y el Municipio para completar la obra y restablecer de manera definitiva la circulación en una de las vías más utilizadas de la ciudad.