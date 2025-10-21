Rodrigo Buteler encabezó un encuentro con referentes del ARI para fortalecer la alianza Juntos en Cipolletti

El intendente reunió a su equipo con dirigentes de la Coalición Cívica-ARI para reafirmar el trabajo conjunto dentro del espacio Juntos Defendemos Río Negro y avanzar en un proyecto común para la ciudad.

El intendente Buteler se reunió con su equipo y representantes del ARI.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , encabezó una reunión junto a su equipo de gobierno, concejales y dirigentes de la Coalición Cívica-ARI , en el marco del fortalecimiento de Juntos Defendemos Río Negro , la alianza que impulsó el gobernador Alberto Weretilneck de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Del encuentro participaron el vicepresidente provincial del ARI, Dianco Chiacchiarini , la concejal y referente local María José Manonelles , además de Andrea Segura y Marita Diniello , integrantes de la mesa local del partido.

Durante la reunión, los referentes de Juntos Somos Río Negro y de la Coalición Cívica-ARI reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada por el desarrollo de Cipolletti. Entre los ejes compartidos se destacó la importancia de la obra pública como motor de crecimiento y generador de empleo , junto con los valores de transparencia, honestidad y eficiencia en la gestión pública .

“Coincidimos en el proyecto de ciudad, en los valores y en la forma de trabajar. Desde Cipolletti seguimos fortaleciendo la alianza Juntos Defendemos Río Negro, donde hemos plasmado un objetivo común pensando siempre en nuestros vecinos y vecinas”, expresó el intendente Buteler.

La alianza Juntos Defendemos Río Negro busca consolidárse en las distintas localidades de la provincia, con dirigentes que aseguran sostener una agenda territorial orientada a defender los intereses rionegrinos.

Facundo López, el candidato a senador en LM Play

En la recta final hacia los comicios del 26 de octubre, el candidato a primer senador nacional por el espacio Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López, visitó el programa Bajá la Data en el streaming de LM Play y dejó definiciones sobre obra pública, justicia, reforma laboral, educación, energía y el rol de la provincia frente a las fuerzas nacionales. “Nosotros el 27 de octubre seguimos estando y acompañando a cada rionegrino; no desaparecemos”, enfatizó.

López describió días de campaña de alta intensidad, pero afirmó que, a diferencia de otras fuerzas, su espacio recorre la provincia “todo el año, no de agosto a octubre”. Para graficarlo, contó una agenda maratónica: “Desayuné en Villa Regina, almorcé en Lamarque, merendé en San Antonio y dormí en Cipolletti”.

Facundo Lopez, candidato JDRN El candidato a senador por Juntos Defendemos Río Negro, visitó el programa Bajá La Data. LM Play

Sostuvo que la ventaja territorial proviene de una red política amplia: “Somos 28 intendentes, 33 comisionados de fomento y 14 partidos con la misma mirada: resolver los problemas de los rionegrinos todos los días”.

En ese marco, reubicó la disputa electoral: “La polarización es Río Negro contra los espacios nacionales. Los celestes y los violetas a Río Negro le aportan lo mismo: nada”.