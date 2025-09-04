Rodrigo Buteler y la reelección: qué dijo el intendente de Cipolletti sobre su futuro

En una extensa entrevista con Baja la Data en LM Play, el mandatario local habló de varios temas e hizo referencia a su futuro.

Rodrigo Buteler está a tres meses de cumplir dos años en el mandato como intendente de Cipolletti, pero en más de una oportunidad ha dejado en claro sus ideas proyectadas a mediano y largo plazo. Hoy es uno de los nombres más fuertes y conocidos de Juntos Somos Río Negro , con pasos por varios cargos en la función pública que le han dado mucho rodaje.

El mandatario cipoleño estuvo el miércoles visitando el programa Bajá la Data, el streaming de LM Play, donde habló de actualidad y política principalmente. Sin dudas, uno de los temas centrales de la charla fueron las elecciones y fue allí dónde consultado sobre su futuro dejo en claro cuales son sus pretensiones.

"En términos partidarios y procesos electorales estamos abocados en el 26 de octubre , esto es paso a paso" aclaró de entrada Buteler, pero cuándo le preguntaron por sus anhelos o su proyecto personal agregó: " Yo me proyecto como intendente, tengo una reelección por delante . Tenemos un equipo de trabajo con una planificación estratégica a de mediano y largo plazo muy importante".

"Juntos tiene un gobernador (Alberto Weretilneck) que si sigue, para mi es mejor, tengo expectativa en eso, en ambas reelecciones" finalizó refiriéndose al 2027.

Proclamación Buteler .jpg El día de la proclama como intendente de Rodrigo Buteler.

En su carrera política, uno de los deseos de Buteler siempre fue ser intendente de Cipolletti, pero antes tuvo pasos por los gabinetes de los gobernadores Alberto Weretilneck y Arabela Carreras. Fue ministro Secretario de Medios y ministro de Gobierno y Comunidad de la provincia.

También fue presidente del Directorio de Radio Televisión Río Negro Sociedad del Estado.

También se refirió a los impuestos coparticipables

Uno de los temas de los que reiteradamente se han quejado en Río Negro y también en Neuquén es de los impuestos que cobra Nación y que no vuelven. "Todos pagamos impuestos para que nos lo devuelvan en el cumplimiento de la responsabilidad, tanto a nivel nacional como provincial", se quejó Buteler.

"Lo que nos parece injusto es que sigamos pagando y que esos impuestos nacionales, que tienen un concepto especifico, no vuelvan. No tiene coherencia que se sigan llevando los recursos" reclamó el intendente cipoleño, puntualizando incluso en el histórico abandono de las rutas nacionales: "El 28% del impuesto al combustible es un impuesto especifico para hacer rutas y no tenemos un kilómetro de ruta, no tenemos un kilómetro de mantenimiento, lo mantenemos con la nuestra, con la tasa municipal".

buteler baja la data Rodrigo Buteler visitó Baja la Data, el streaming de LM Play este miércoles.

"No deberían llevarse ese dinero, es como que te siga la tasa municipal y un día te diga que no te quiero recoger mas la basura, cómprense un camión recolector y levántenla ustedes" ejemplificó.

Cabe recordar que en Julio de este año, Buteler junto a su par neuquino Mariano Gaido, realizaron una acción conjunta a la vera del puente carretero que une ambas ciudades, con el objetivo de visibilizar el profundo abandono de la infraestructura vial que conecta las provincias de Río Negro y Neuquén, y reclamar al Gobierno Nacional por las millonarias deudas en fondos y obras comprometidas y no ejecutadas.

Rueda de prensa puentes carreteros.mp4

En aquella oportunidad, Gaido puso especial foco en los impuestos sobre los combustibles. “El 28% del valor del combustible son impuestos nacionales. Si cargás $50 mil, $14 mil se los lleva Nación. ¿Y qué hacen con eso? Subsidian al Obelisco, a los porteños. ¿Y nuestras rutas? Abandonadas”, sostuvo.

Buteler, por su lado, apuntó en aquella oportunidad directamente al incumplimiento en la Ruta 22 y recordó que la Ruta Nacional 151, que une a Cipolletti con La Pampa y por la que transitan el 70% del petróleo y el 40% del gas del país, está totalmente deteriorada.