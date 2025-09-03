Rodrigo Buteler: "Contra Villa Mitre nos robaron, pero la violencia no se puede justificar"

El intendente Rodrigo Buteler, quien estuvo el domingo en La Visera, habló sobre los incidentes entre hinchas de Cipolletti y la Policía.

Los piedrazos lanzados por la propia hinchada de Cipolletti desde calle O´Higgins hacia la platea aún resuenan entre los hinchas del Albinegro . Luego de que los dirigentes del Club Cipolletti pudieran en duda su continuidad por la violencia, el intendente Rodrigo Buteler -de asistencia casi perfecta a La Visera- lamentó lo ocurrido.

Buteler manifestó "es un momento feo, por no decir una mala palabra . siempre que aparece la violencia, para las familias que vamos todos los domingos a la cancha es una lástima".

El intendente de Cipolletti afirmó en Bajá la Data , el streaming de LM Play , que "Cipo tiene una linda dirigencia, que logró tener mucha fuerza y tuvimos muy buenos resultados, más allá de cómo termine el campeonato con el ascenso o no. Se armó un lindo equipo y la pasamos bien yendo a la cancha todos estos meses porque el equipo jugó bien. Así que es una lástima que termine así con hechos de violencia".

Buteler criticó a los violentos y lamentó el impacto negativo que puede tener, más allá de una posible sanción o no. "Más allá del evento deportivo, que podés ganar o perder, esto genera después que la gente no quiera ir a la cancha".

El intendente, a quien el domingo ante Bolívar antes de los incidentes se lo vio con el gobernador Alberto Weretilneck, dijo desconocer "y no entender" qué provocó los disturbios. Si fue por los arbitrajes que perjudicaron a Cipolletti, como se rumoreó entre los hinchas albinegros más allá de los comunicados de las hinchadas, "se puede entender el enojo, pero no justificar" lo que ocurrió, dijo Buteler.

"Si vamos al enojo de la gente... sí, hay que decir que contra Villa Mitre nos robaron el partido. No tengo ninguna duda metimos dos goles legítimos y nos los anularon. Qué habrá pasado, si fue una equivocación o no, la verdad yo no lo sé. Este partido lo tendríamos que haber ganado y el enojo uno lo puede entender, pero la violencia no se puede justificar", manifestó.

"Justo que salía de la cancha me tocó ver a esa facción que venía a tirar piedras y enfrentarse a la Policía o no sé a qué... No hay ningún justificativo para que una de las facciones de la hinchada de Cipo le tire piedras a la Policía, que está para cuidar y uno terminó herido, y las familias que van a la cancha y tuvieron que andar esquivando piedras o refugiarse", concluyó.

Qué dijeron los hinchas y los dirigentes

En un comunicado difundido tras los hechos, la Comisión Directiva del club expresó: “Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia ocurridos hoy por la tarde, al finalizar el partido”. La institución remarcó que rechaza cualquier acto que ponga en riesgo “la seguridad y el bienestar de los socios, hinchas y familias”.

Además, ofreció disculpas a los presentes y reafirmó su compromiso de seguir trabajando “para que el estadio sea siempre un espacio de encuentro seguro, familiar y de apoyo incondicional al equipo”. El texto concluyó: “Somos una institución que defiende la pasión, el respeto y la convivencia en cada partido”.

La hinchada “Los Innombrables” también hizo público su descargo. “Queremos dejar en claro que nuestra hinchada no tuvo participación alguna en los incidentes ocurridos en las inmediaciones del estadio”, señalaron.

incidentes en cipo-bolivar

Afirmaron que su grupo se caracteriza por “velar por la seguridad de todos los asistentes a los encuentros deportivos y por cuidar la integridad de la familia albinegra”. Además, rechazaron “cualquier acto de violencia o disturbio que pueda afectar la tranquilidad y el bienestar de los aficionados y la comunidad en general”.

Por su parte, la facción “La Gloriosa 69” reconoció que al finalizar el partido se manifestaron para expresar su disconformidad con el arbitraje, pero aclararon que lo hicieron “de manera pacífica”. Según denunciaron, la policía respondió “de manera sorpresiva e injustificada con balas de goma y gases lacrimógenos”, lo que dejó “lastimados a muchos hinchas, entre ellos menores de edad”.

Por los incidentes hubo cinco personas demoradas que recuperaron su libertad tras una noche en la Comisaría Cuarta.