La novedad que cambió el humor en el centro cipoleño: "Gracias, hermano"

Este sábado, los vecinos recibieron una noticia celebrada tras algunos días complicados. De qué se trata.

Todo volvió a la normalidad en el centro cipoleño . La transitada cuadra donde cambiaron la cañería cloacal quedó nuevamente habilitada este sábado y la noticia le cambio el humor a los conductores, ya que el tráfico ahora fluye sin complicaciones. "Gracias hermano", le dijo con alivio un taxista que suele circular por la zona al periodista de LMC que le comunicó la novedad.

Se trata de la calle de General Roca, entre España y Villegas, donde en las últimas horas concluyeron las tareas de la empresa ARSA -Aguas Rionegrinas que mantuvieron el tránsito interrumpido por espacio de una semana.

Los trabajos fueron anunciados días atrás luego de que se hiciera público el reclamo de vecinos y comerciantes del sector por una continua pérdida de agua que se registraba en la vereda del edificio Arrayanes, de donde brotaba un chorro que se extendía sobre el cordón cuneta, llegando incluso hasta la plaza San Martín.

calle habilitada La calle Roca habilitada en entre España y Villegas. Los conductores cipoleños, contentos.

Pero además afirmaron que se percibía un olor fétido y temían que se incrementara con la llegada de las altas temperaturas. Los más afectados aparecían los bares, dado que ocupan el frente de la calle (macromanzanas) y el líquido se acumula bajo las tarimas que instalaron, perjudicando la imagen y el ambiente en general.

"Hay que transitar con precaución porque quedó la zanja tapada con tierra. Trabajadores municipales barrieron el barro que había quedado hacia la zanja", señaló una fuente a este medio.

Los detalles de la obra en el centro

Fuentes de la firma estatal informaron que se colocó un nuevo conducto de unos 100 metros para reemplazar el antiguo que ha colapsado por su menor dimensión, mal estado y el aumento de la demanda del servicio.

De hecho ya hubo intervenciones similares en otros puntos del área céntrica, como ocurrió hace un tiempo en las calles San Martín, Fernández Oro, Venezuela y Naciones Unidas. En este último caso reemplazaron dos cuadras de cañerías que se encontraban en mal estado por la antigüedad y roturas que provocaban colapsos y desbordes frecuentes.

Uno de los operarios había adelantado a LMC que la labor demandaría cerca de una semana, ya que primero tendrán que romper el pavimento hasta llegar al caño a reemplazar, una labor que aparece como nada sencilla.

Minutos después de las 7 de la mañana del pasado domingo un equipo de trabajadores con camiones y herramientas se instaló en la cuadra céntrica y se organizaron para iniciar la labor. Primero cortaron el tránsito en la esquina de Roca y España, mientras que en el cruce con Villegas el equipo de trabajadores comenzó a rajar la superficie con una cortadora de hormigón que produce un fuerte ruido. Previamente habían trazado dos líneas paralelas por el medio de la calle, donde deberán abrir la zanja, que permitirá luego el recambio del material.

Caño degradado

Las autoridades de ARSA estaban al tanto de la fuga de agua y lo tenían en la carpeta de las reparaciones que debían realizar. Pero este caso la obra es de gran envergadura, además de afectar un calle céntrica con notable movimiento comercial y de vehículos.

Luis Arguello, el jefe de Servicios local, había informado ante la consulta de LMCipolletti que el caño original sufrió una degradación del material, influenciado por el tiempo que prestando el servicio de escurrimiento cloacal.