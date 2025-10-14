Rompió de patadas el vidrio de un bar del centro cipoleño y pasará más de seis meses preso

Increpó a un cliente desde la vereda y destruyó la vidriera. Al alejarse, terminó a los golpes con el encargado del local y un transeúnte.

El agresor amenazó a un cliente de un bar del centro cipoleño, donde rompió un vidrio de una patada.

Un violento sujeto fue condenado a seis meses y quince días de prisión efectiva por romper a patadas el vidrio de la puerta de un bar ubicado en pleno centro de Cipolletti.

La pena, acordada en un juicio abreviado en el que el acusado, identificado como Daniel Urrutia, reconoció su culpa, comprende otra sentencia a seis meses de cárcel condicional y pautas de conducta que le impusieron en marzo último, por unificación de causas: “ robo simple en g rado de tentativa, robo simple, violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial”, todo en concurso real.

El hecho que lo lleva tras las rejas ocurrió pocos días después, el 19 de abril alrededor de las 8:30 cuando Urrutia se presentó en el local y desde el exterior comenzó a molestar con gestos e insultos a un cliente que estaba adentro, mientras amenazó con lanzar una botella contra la vidriera.

Salió para tranquilizarlo y fue peor

Ante la actitud pendenciera del hombre, el encargado del comercio salió a la vereda para requerirle al agresor “en buenos términos” que se retirara. Pero el hombre se puso más agresivo y comenzó a insultar al trabajador, quien optó por volver al salón.

Sin embargo lejos de calmarse, Urrutia reaccionó con mayor hostilidad, porque de una patada rompió el vidrio de la puerta, para luego retirarse del lugar. Pero tampoco fue muy lejos, porque el mismo responsable del local junto a otra persona que se encontraba circunstancialmente en el sitio lograron reducirlo, a pesar que se resistió con fiereza a piñas y patadas. Después lo entregaron a policías de la Comisaría 4ta, ubicada a unos 50 metros de distancia, que ya habían sido alertados por otra empleada que había presenciado los hechos.

El agresor fue imputado por el delito de daño y quedó en libertad con el cumplimiento de pautas de conducta, pero el 10 de septiembre último fue declarado en rebeldía y se emitió la orden de captura, hasta que lograron detenerlo. Así llegó a los estrados judiciales.

Semanas atrás la Oficina Judicial se convocó a una audiencia para avanzar en la resolución del caso y allí la fiscal Adjunta Julieta De La Cha y el defensor Oficial Rodrigo Martínez informaron que habían consensuado cerrarlo en un juicio abreviado que contempló la condena efectiva para Urrutia.

Propuesta de pena y confesión

La propuesta contó con la conformidad del propietario del establecimiento y damnificado, quien en su declaración remarcó que había sido perjudicado económicamente por la rotura del vidrio.

Pero además sostuvo que temían que el ataque se repitiera, porque habían visto pasar por la vereda a Urrutia en dos oportunidades, a pesar que tenía esa prohibición de acercamiento.

El acusado también avaló el acuerdo y la pena ofrecida, por lo que admitió su culpabilidad en el incidente.

La jueza María Florencia Caruso no puso objeciones a la propuesta y dictó el fallo en los términos planteados por las partes. Sostuvo que las pruebas reunidas por la Fiscalía y la confesión del acusado corroboraron su culpabilidad.