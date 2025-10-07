Vecinos del centro reclaman por una pérdida de agua que persiste desde hace meses

Una rotura en la cañería principal de calle Roca provoca un constante derrame de agua potable que afecta comercios, edificios y viviendas. ¿Qué dijo ARSA?

La calle Roca en el centro de Cipolletti se convierte en un constante río con acumulación de agua en las esquinas por una rotura de la cañería.

Desde hace al menos dos meses, los vecinos del centro de Cipolletti conviven con una situación que se repite cada día: el agua potable que brota desde las veredas y corre sobre la calle Roca , generando un constante desborde en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Lo que comenzó como una filtración leve terminó convirtiéndose en un problema urbano visible, que afecta tanto la circulación peatonal como el normal funcionamiento de los comercios.

Según relatan quienes viven o trabajan en el sector, la pérdida se ubica sobre la cañería central de distribución de agua potable que abastece al casco céntrico, y el líquido se extiende a lo largo de varias cuadras. En algunos puntos, las filtraciones comenzaron a generar humedad incluso dentro de los edificios. “En la cochera del edificio Arrayanes ya tenemos filtraciones. Es algo que se agravó con el paso de las semanas y nadie nos da una solución concreta”, comentó uno de los propietarios a LM Cipolletti .

Brota el agua potable sobre calle Roca en Cipolletti

La situación generó malestar entre los vecinos, que advierten el desperdicio de agua potable y los inconvenientes que implica el constante flujo sobre la calzada. Cabe destacar los los pluviales del centro, descargan en dirección a calle Brentana. “Todo el escurrimiento del centro va hacia esa zona para luego iniciar la evacuación a través del sistema pluvial. Al haber poca pendiente, el agua tarda en salir”, habían confirmado tiempo atrás desde la secretaría de Obras Públicas del Municipio.

ARSA confirmó que habrá trabajos

Desde Aguas Rionegrinas (ARSA) confirmaron que están al tanto del problema y que ya se programaron trabajos para resolverlo. Sin embargo, aún no se pudo precisar una fecha de inicio, debido a la complejidad técnica que implica intervenir sobre una red central.

“Hay que hacer un recambio por la degradación del caño y el tiempo que tiene”, explicó Luis Arguello, jefe de servicio de ARSA en Cipolletti. “Estamos con los permisos pertinentes y el aviso para realizar los trabajos. Apenas los tengamos confirmados, serán anunciados y publicados”.

El primer tramo de intervención se realizará sobre calle Roca entre Villegas y España, mientras que un segundo sector afectará la cuadra entre España y Miguel Muñoz. Se trata de una de las zonas más transitadas del centro cipoleño, donde se concentran locales comerciales, edificios residenciales y bancos, por lo que los trabajos requerirán planificación especial para evitar cortes prolongados de tránsito y suministro.

agua calle roca cipolletti (1) Los vecinos improvisan señalización sobre los brotes de agua potable que emergen en las veredas de calle Roca. LM Cipolletti

Obras estructurales para mejorar el servicio

El inconveniente en calle Roca ocurre en un contexto en el que la provisión de agua potable se ha convertido en una de las prioridades para la ciudad. Durante el 122° aniversario de Cipolletti, el gobernador Alberto Weretilneck anunció dos obras clave destinadas a reforzar la infraestructura del sistema.

Por un lado, se ampliará la actual planta potabilizadora, con el objetivo de responder a la demanda futura y garantizar la sustentabilidad del servicio. Además, se construirá un nuevo acueducto en la zona norte, que permitirá abastecer con agua potable a 14 barrios ubicados más allá de la circunvalación.

Estas inversiones apuntan a resolver los problemas de presión y distribución que afectan distintos sectores de Cipolletti, especialmente durante los meses de mayor consumo que comienzan desde la primavera y se extenderá hasta marzo inclusive.