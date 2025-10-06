Éxitoso primer Campeonato de Asadores de Cipolletti: las mejores fotos y los ganadores

Más de 10 mil personas disfrutaron del evento que repartió 4 millones de pesos en premios. El certamen criollo se realizó en el marco de los festejos por el 122° aniversario de la ciudad.

Con tremendo éxito se concretó el domingo la primera edición del Campeonato de Asadores de Cipolletti , organizado por la Agrupación Boquense del Gran Valle de la Patagonia . Más de 2.000 kilos de carne, entre costillares y lechones, se asaron durante la jornada, que congregó a unas 10.000 personas en el predio de Rivadavia y Pacheco.

El certamen formó parte de las celebraciones por el 122° aniversario de la ciudad , y reunió a 55 equipos provenientes de distintos barrios cipoleños y localidades vecinas de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Ni el viento ni la amenaza de lluvia lograron desanimar a los competidores ni al público, que acompañó la jornada desde las primeras horas del día.

En total, se repartieron 4 millones de pesos en premios entre las dos categorías en competencia: lechón y costillar. El jurado, integrado por el campeón argentino de asadores Juan Vázquez , el chef neuquino Sergio López y Eduardo Artero , presidente del Consorcio de Regantes, tuvo la difícil tarea de evaluar el trabajo de cada equipo.

Pedro Rivero, el impulsor de este certamen, expresó su alegría y satisfacción a LMCipolletti: "Fue extraordinario. Superó todas las expectativas. Estamos muy contentos".

campeonato de asadores Cipolletti 9

Los ganadores del certamen

En la categoría lechón, el primer puesto fue para Maximiliano Iglesias, Lucas Bórquez y Leonardo Polanco, quienes destacaron por la cocción pareja y el equilibrio de sabores. El segundo lugar fue para Alberto Pichún y Luis Vázquez, mientras que el tercero correspondió a Ana Fleitas, Julia Echevarría y Liz Castillo, que se ganaron el aplauso del público.

En la categoría costillar, los ganadores fueron Maximiliano Juan, Bruno Matamala y Ezequiel Matamala, que lograron una preparación destacada por su sabor y presentación. El segundo puesto quedó en manos de Rosa Ortiz y Aldana Muñoz, y el tercero, nuevamente, para Iglesias, Bórquez y Polanco, que compitieron en ambas categorías y subieron dos veces al podio.

campeonato de asadores Cipolletti 11

Además, desde la organización se realizó menciones a la participación destacada. Juan Morrison del sindicato de comercio quedó cuarto en la categoría Lechón y Roberto Mancini recibió el mismo reconocimiento en Costillar. La premiación, al finalizar, fue todo festejos, aplausos y la entrega de los premios en mano, en efectivo.

Tradición, solidaridad y proyección

El evento tuvo también un fin solidario, ya que lo recaudado en inscripciones se destinó a la compra de elementos de kinesiología para el hospital Pedro Moguillansky. Desde la organización destacaron el acompañamiento del público y el compromiso de los asadores, que llegaron desde temprano para encender los fuegos y presentar sus mejores técnicas.

Para los organizadores, el resultado fue todo un logro. El certamen fue el fruto de meses de trabajo y planificación, y la repercusión superó las expectativas iniciales. Tan conformes quedaron con la respuesta de la comunidad que ya comenzaron las gestiones ante el Concejo Deliberante para que el Campeonato de Asadores sea reconocido como actividad fija cada octubre, en coincidencia con el aniversario de Cipolletti.

campeonato de asadores Cipolletti 2

La ciudad celebra su cumpleaños cada 3 de octubre, fecha que recuerda su fundación en 1903. En estos 122 años, Cipolletti pasó de ser un pequeño poblado rodeado de chacras a consolidarse como una urbe moderna y diversa. Y este nuevo encuentro popular, aseguran los organizadores, busca sumarse a la identidad festiva de la comunidad.

Un evento que ya piensa en 2026

El entusiasmo fue tal que, apenas concluida la jornada, la Agrupación Boquense comenzó a proyectar la segunda edición del Campeonato. La meta para 2026 es ambiciosa: duplicar la cantidad de carne asada y alcanzar los 4.000 kilos entre costillares y lechones, con el objetivo de satisfacer la enorme demanda del público.

Durante la jornada, los asistentes pudieron recorrer las hileras de gazebos y asadores, disfrutar de espectáculos de música folclórica, payadores y grupos de baile, además de visitar los puestos de artesanos y comidas. El evento transcurrió en un clima familiar, seguro y festivo, que dejó una grata impresión entre vecinos y visitantes.

campeonato de asadores Cipolletti 8

Con los ganadores consagrados y el fuego ya apagado, Cipolletti cerró su primer Campeonato de Asadores con balance positivo y la promesa de volver el próximo año. La tradición del asado criollo encontró en este certamen un nuevo espacio de encuentro para la comunidad y un motivo más para celebrar la identidad patagónica.

Galería de fotos

campeonato de asadores Cipolletti 3

campeonato de asadores Cipolletti 4

campeonato de asadores Cipolletti 5

campeonato de asadores Cipolletti 12

campeonato de asadores Cipolletti 6

campeonato de asadores Cipolletti 10

campeonato de asadores Cipolletti 7

campeonato de asadores Cipolletti 2025 . Antonio Spagnuolo

campeonato de asadores Cipolletti 2025 Antonio Spagnuolo

campeonato de asadores Cipolletti 13

campeonato de asadores Cipolletti 9

campeonato de asadores Cipolletti 11

campeonato de asadores Cipolletti 2

campeonato de asadores Cipolletti 8