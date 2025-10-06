Javier Milei y una noche de rockstar: cantó, criticó al kirchnerismo y relanzó la campaña de La Libertad Avanza

El Presidente presentó su libro: "La construcción del milagro" en un evento excéntrico en el que interpretó clásicos musicales y presentó llamativos videos.

En medio de una semana marcada por tensiones políticas y negociaciones económicas en el exterior, el presidente Javier Milei encabezó anoche un acto en el Movistar Arena de Buenos Aires que combinó música, discurso político y militancia. La presentación de su nuevo libro, La construcción del milagro, funcionó como una puesta en escena de relanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA), tras la salida de José Luis Espert de la lista bonaerense y la designación de Diego Santilli como su reemplazante.

El evento comenzó con una puesta musical protagonizada por el propio Presidente, quien ingresó al estadio al sonido del cuerno de carnero y cantó junto a su grupo “La banda presidencial”, integrado por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, Joaquín Benegas Lynch, Marcelo Duclós, Lilia Lemoine, Ana Tamagno, Fernando Mezzina y Hernán Scarfó. Interpretó versiones de temas de Charly García, Sandro, La Mississippi, Ataque 77 y Nino Bravo, entre otros. Durante la canción Tu vicio, de García, reemplazó parte de la letra por la frase “Soy capitalista”.

Entre los asistentes estuvieron los ministros Patricia Bullrich, Luis Petri, Sandra Pettovello y Lisandro Catalán, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También participaron referentes de las llamadas Fuerzas del Cielo y dirigentes libertarios como Daniel Parisini y Agustín Romo. No asistieron el canciller Gerardo Werthein ni el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El acto fue presentado por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, y contó con un discurso del escritor y referente liberal Agustín Laje, quien habló de “dos décadas de miseria cultural del kirchnerismo” y reivindicó la “batalla cultural por las ideas de la libertad”.

Durante el show, Milei agradeció a sus principales colaboradores. “Quiero darle las gracias al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo. También a los partidos de La Libertad Avanza y a las distintas alianzas presentes, a los jóvenes, a La Púrpura y a las Fuerzas del Cielo”, dijo. Luego, dirigió un mensaje político al kirchnerismo: “¿Escuchaste kirchnerista? Pudieron ganar un round, pero no la batalla, y mucho menos la guerra”. En otro tramo, anticipó reformas “estructurales” a partir del 10 de diciembre, entre ellas las impositivas y laborales, y aseguró que la inflación “terminará a mediados de 2026”.

Fuera del estadio, la jornada tuvo episodios de tensión. En la avenida Corrientes se registraron enfrentamientos entre militantes libertarios y opositores del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), con intervención de la Policía de la Ciudad, que detuvo a varios manifestantes. Uno de ellos, identificado como el comunicador Diego Gómez, resultó herido y fue asistido por el SAME.

Incidentes en el acto de Milei

La mención al Estado de Israel

El mandatario también incluyó en la presentación referencias al conflicto en Medio Oriente. Pidió por el regreso de los rehenes israelíes en Gaza y afirmó que “Israel es el bastión de Occidente”. Tras homenajear a las víctimas del atentado a la embajada de Israel y de la AMIA, interpretó la canción tradicional Hava Nagila y cerró el acto con Libre, de Nino Bravo, acompañado por imágenes del derrumbe del Muro de Berlín y del fiscal Alberto Nisman.

Embed @JMilei cantó Hava Naguila, una canción tradicional hebrea pic.twitter.com/74FjNCILlh — El Economista (@ElEconomista_) October 7, 2025

La presentación del libro tuvo además un componente político inmediato: sirvió de escenario para oficializar la incorporación de Diego Santilli a la lista bonaerense de La Libertad Avanza. El propio Santilli asistió al acto y, en declaraciones a la prensa, pidió un debate con el candidato peronista Jorge Taiana. “Me toca apoyar y poner el cuerpo. Diego ya le ganó a los kirchneristas y tiene experiencia de gestión”, expresó el dirigente libertario Daniel Parisini, al ingresar al estadio.

El show, que se extendió por más de dos horas, culminó con Milei envuelto en una bandera argentina y un mensaje a sus seguidores: “No aflojen, estamos en mitad del camino, hay que pasar al otro lado del río. Vamos en la dirección correcta”.