Lo denunciaron por abusar de la hija menor de su pareja, pero la niña lo negó

Una ex del le mandó un mensaje a la madre de la niña advirtiéndole sobre los ataques sexuales. Pero la supuesta víctima lo desmintió.

Un hombre fue acusado de abusar de su hijastra, pero fue producto de una falsa denuncia. La causa se tramitó en los tribunales de Cipolletti.

Un hombre fue acusado de abusar de su hijastra menor de edad. La denuncia penal la presentó la madre de la niña el 11 de noviembre de 2019, luego de que una ex pareja del sospechosos le mandara un mensaje por Whatsapp advirtiéndole que cuando ella viajaba a Cipolletti, ya que vivían en otra localidad de la región, se producían los ataques sexuales.

La causa se archivó porque no pudieron recabar el testimonio de la niña en cámara Gesell, pero en septiembre del año pasado se reactivó ante el pedido de sobreseimiento del hombre reclamado por su defensor Oficial, Rodrigo Martínez.

El 3 de junio último se pudo realizar la entrevista con la joven quién “ nada relató respecto a hechos de abuso sexual, más solamente refirió a cuestiones parentales”, precisó el defensor. Resaltó que la denuncia “fue por un rumor” y que “ era necesario ir a la fuente directa”.

Sala Cámara Gesell Catriel .jpg La niña declaró en cámara Gesell, pero nada dijo sobre los supuestos abusos sexuales. Archivo

Además subrayó que “la madre está tranquila”, ya que en encuentro mantenido en la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) expresó que su hija “refirió que el inconveniente no tenía relación con hechos de abuso, por lo que no existió esa situación antes denunciada”.

Bajo esos fundamentos Martínez pidió el sobreseimiento por la aplicación de lo establecido en el Código Penal (artículo 155) dado que el hecho no existió y no recabaron elementos probatorios suficientes para verificar la existencia de los abusos.

Tanto la fiscalía representada por Rocío Guiñazú Alaniz como la defensora de Menores, Alicia Merino, adhirieron al pedido de sobreseimiento.

Coincidieron en que lo dicho por la niña en cámara Gesell “no se desprende un hecho delictivo por parte del denunciado, más que algunos afectos de los cuales no se puede seguir un obrar con intenciones sexuales”.

"Una falsa denuncia"

Por su parte, el imputado pidió la palabra y manifestó que “se trató de una falsa denuncia” que lo involucró y lamentó que la causa “se extendió por muchos años”.

Al analizar el pedido de las partes, el juez Juan Pedro Puntel accedió al dictado del sobreseimiento del hombre.

Explicó que es el Ministerio Público Fiscal el que dispone la acción penal y que en este caso contó con el acompañamiento de la Defensora de menores, “que vela por el interés central de la presunta víctima”.

Asimismo destacó que la postura expresada resultó “fundada y motivadamente en consonancia con el planteo de la defensa respecto de que en el caso no existió obrar del denunciado típico del delito de abuso sexual".

También valoró la postura de la madre que no se pronunció en contra de la resolución.

El magistrado también declaró en el fallo que el proceso “no ha afectado el buen nombre y honor del imputado”, como se lo ordena el Código Penal.

Qué pasa con la acusadora

El hombre acusado tiene la alternativa de presentar una denuncia para que se investigue el falsa denuncia, aunque también la puede iniciar de oficio el Ministerio Público Fiscal dado que se trata de un delito contra la administración publica, ya que perjudica al Estado.

El damnificado también puede promover una denuncia por calumnias e injurias en el fuero Civil.