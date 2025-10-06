Iban con un ternero carneado en un Ford Ka y los acusan de abigeato

Los hombres fueron interceptados por la policía en una zona rural. Un productor reconoció luego el animal como propio.

Los muchachos fueron apresados con el ternero en el baúl del Ka y dijeron que lo traían de la chacra de un familiar. Otro vecino dijo que el animal era de él.

Dos hombres fueron detenidos cuando transitaban en un auto Ford Ka , de modelo antiguo, en cuyo baúl llevaban una vaca faenada.

El procedimiento se llevó a cabo el sábado por la tarde, y fue ejecutado por efectivos policiales de la Comisaría 37 de Chimpay, la localidad ubicada en el Valle Medio rionegrino.

Fuentes de la fuerza provincial informaron que se inició una causa judicial por el momento caratulada como “ presunto abigeato ”, dado que está aún en pleno proceso investigativo.

Comisaría 37 Chimpay

El auto fue interceptado pasadas las 7 de la tarde cuando los uniformados realizaban un operativo de prevención en el sector rural conocido como Colonia Ceferino Namuncurá.

Al ser identificados, resultaron ser dos hombres de 28 y 24 años de edad, ambos con domicilio en la localidad, quienes manifestaron que volvían de una chacra cercana al balneario situado sobre la costa del río Negro, que es propiedad de un familiar de uno de ellos.

Los efectivos pidieron entonces que exhibieran el baúl del rodado, y al abrir la puerta quedó expuesto un ternero faenado, al que solo le faltaban la cabeza y la panza.

Ante el hallazgo se dio aviso a la Fiscalía que se encontraba de turno, mientras que también se pidió la intervención de la Brigada Rural de la Regional IV y del Gabinete de Criminalística de Valle Medio.

Productor denunció la falta de un animal

Como oscurecía y disminuía la luz natural, el vehículo fue trasladado a la Comisaría para continuar con las actuaciones periciales en ese lugar, las que – en primera instancia – permitieron establecer que se trataba de un ejemplar de pelaje “colorado” de la raza Angus.

Pero, mientras llevaban a cabo esas tareas, una persona se presentó en la dependencia policial para advertir sobre el faltante de un animal de similares características y terminó por reconocer, como de su propiedad, el que era transportado en el auto.

La presentación del presunto damnificado motivó a la Fiscalía a solicitar el inicio de la causa por “presunto abigeato” y a que se impute a las dos personas aprehendidas, disponiendo además el secuestro del animal faenado y una serie de medidas como rastrillajes y requisa al vehículo, entre otras, las que están siendo realizadas.

Secuestraron ganado tras allanamiento a un campo

Efectivos de la Comisaría 23º de El Cuy, la población rionegrina ubicada a casi 130 kilómetros al sur de General Roca, realizaron un allanamiento correspondiente a una causa judicial por retención indebida de animales, con intervención de la Fiscalía N° 7 de Roca.

Vacas El Cuy

El procedimiento se realizó durante la mañana del viernes en un establecimiento rural del paraje Curaco, donde el personal policial procedió al secuestro de 14 animales vacunos con marcas y caravanas identificatorias, además de un botón de caravana color verde, precisaron fuentes de la fuerza.

La diligencia culminó cerca de las 19, momento en que los vacunos fueron entregados en calidad de depósito judicial a su legítima propietaria, siendo trasladados a otro establecimiento rural del paraje Coyueco.

El despliegue policial fue realizado bajo directivas del Ministerio Público Fiscal en el marco de un legajo por retención indebida.