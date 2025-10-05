Buscan intensamente a otra mujer en la zona: piden colaboración para dar con su paradero

La Policía de la Provincia de Neuquén emitió una alerta por la desaparición de una mujer de 37 años. No se sabe nada de ella desde el 1° de octubre.

La Policía de la Provincia de Neuquén activó una búsqueda para dar con el paradero de Gisela Soledad Ñancufil , una mujer de 37 años cuya ausencia fue reportada a comienzos de octubre. Desde la fuerza solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a localizarla.

Según el Departamento Centro de Operaciones Policiales , la última vez que se la vio fue el 1° de octubre , alrededor de las 13 , aunque hasta el momento no se tiene información precisa sobre el lugar donde fue vista por última vez ni la vestimenta que llevaba puesta .

De acuerdo con el parte oficial, Gisela es de tez blanca , tiene cabello ondulado y largo , ojos marrones , mide 1,70 metros y posee una contextura física mediana . La mujer es de nacionalidad argentina y, al momento de su desaparición, no se sabe si llevaba consigo su teléfono celular .

Desde la fuerza policial indicaron que cualquier información que pueda resultar útil debe ser comunicada de inmediato a la Unidad Policial Interviniente, el B.A.P. (Búsqueda y Activación de Paradero), al teléfono 299-4569787, o al Juzgado de Familia, que interviene en la causa bajo la carátula “Ñancufil Gisela Soledad s/Situación Ley 2212”.

image

Cómo avanza la búsqueda

La investigación continúa en curso y se están realizando relevamientos y entrevistas en distintos puntos de la ciudad. No se descarta ninguna hipótesis y se trabaja en conjunto con la Superintendencia de Seguridad para dar con el paradero de la mujer.

Cualquier persona que haya visto a Gisela Soledad Ñancufil o pueda brindar datos sobre su ubicación puede comunicarse con:

B.A.P. Neuquén: 299-4569787

O acercarse a la comisaría más cercana o al Juzgado de Familia interviniente.

La Policía insistió en que toda información, por mínima que parezca, puede ser clave para dar con el paradero de Gisela.

Desesperada búsqueda para encontrar a Azul Semeñenko en Neuquén

Por estas horas, personal de la Policía de Neuquén activó el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de una mujer, de 49 años, identificada oficialmente como Azul Mía Natasha Semeñenko, quien se encuentra desaparecida. Se solicitó colaboración a la población de la ciudad y alrededores para dar con su ubicación lo antes posible.

image

Lo que se sabe es que la última vez que se la vio con vida vestía una remera blanca y un pantalón tipo chupín del mismo color. De acuerdo a la denuncia y el posteo de ubicación y paradero que se viralizó en las redes, la mujer se moviliza en una bicicleta rodado 29 color flúor.

Ya han pasando algunos días sin tener noticias de dónde podría estar, con quién y si se encuentra bien. La mujer que radicó la denuncia en la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo lo hizo el pasado 25 de septiembre, alrededor de las 15 horas. Se desconoce si al momento de ausentarse llevaba o no un teléfono celular para comunicarse.

Según las características aportadas para su pronta identificación, es una mujer de tez blanca, cabellos lacios y pelirrojos, ojos marrones y contextura física delgada. Mide 1,73 metros de altura, aproximadamente.

En la búsqueda intervienen efectivos policiales de la Comisaría 16 y la Fiscalía de Delitos contra las Personas. Se solicita a las personas que se comuniquen con la unidad policial más cercana si tienen datos certeros que ayuden a encontrarla.