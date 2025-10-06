Las imágenes de "Pequeño J" junto a una de las víctimas antes del triple femicidio de Florencio Varela

Se conoció un nuevo detalle que relacionaría a una de las jóvenes de La Matanza con el presunto autor intelectual del brutal crimen.

En las últimas horas, se conoció una imagen que muestra a Tony Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", junto a una de las víctimas antes del triple femicidio de Florencio Varela.

Se trata de Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años y el joven narco peruano de 20 años, a quienes se los ve caminando juntos.

Una cámara de seguridad los captó cuando caminaban por el barrio de Flores dos semanas antes de los brutales asesinatos. La imagen es del pasado 6 de septiembre cuando caminaban por Rivadavia al 7100.

La cuarta persona que aparece en las imágenes de la cámara de seguridad sería una mujer que declaró ante la Justicia y confirmó el noviazgo "encubierto" entre Tony Valverde Victoriano y Lara Gutiérrez, dado que él "estaba de novio con una chica en La Matanza".

La reveladora imagen se encuentra en la causa, ya que demuestra que el acusado, que está preso en Perú a la espera de su extradición a la Argentina, se conocía con una de las chicas asesinadas hace más de dos semanas.

Lara, Brenda y Morena fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre pasado a las 21.30 cuando, en la rotonda de La Tablada, en La Matanza, se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Sus cuerpos aparecieron días después, mutilados y enterrados en el fondo de una casa en Florencio Varela.

El testimonio que confirma el vínculo entre Pequeño J y Lara

Previo a conocerse la imagen que vincula al joven narco y una de las chicas asesinadas, se incorporó a la causa la declaración de una testigo que aseguró haber visto a "Pequeño J" y a Lara Gutiérrez interactuar en una fiesta, informó La Nación.

La joven -cuya identidad se mantiene bajo reserva- declaró el jueves pasado ante la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza. Contó que conoció a Lara y Brenda del Castillo en una escuela de Ciudad Evita, donde estudiaba junto a la menor de edad.

Una fiesta privada con las víctimas del triple femicidio, Pequeño J y Ozorio

Según su relato, en junio o julio del año pasado fue invitada por Brenda y otra chica a una "fiesta privada" en una quinta, de la cual no recuerda la ubicación. Le pagaron $300.000 por asistir.

La reunión, dijo, duró 24 horas y hubo consumo de drogas, entre ellas tusi (cocaína rosa). Allí mantuvo relaciones sexuales con dos hombres de nacionalidad peruana, convocados por un sujeto apodado "Freddy", también peruano.

La testigo mencionó que en agosto volvió a encontrarse con Freddy, quien le entregó un teléfono celular como pago por mantener relaciones con él.

Sobre el triple crimen, explicó que luego de ver las noticias en los medios reconoció a uno de los sospechosos, apodado "J", como alguien que había estado en aquella fiesta. "Lo vi solo una vez, en esa misma fiesta, pero no interactué con él; estaba en el mismo lugar mientras yo me relacionaba con otros hombres. Sí vi que Lara lo conocía o, al menos, parecían tener trato", declaró.

Agregó que en ese ámbito circulaban rumores de que Lara, durante sus encuentros con clientes, a veces les robaba, aunque aclaró que no sabía si era cierto. También afirmó que en esa fiesta estuvo presente Matías Agustín Ozorio, señalado como mano derecha del joven de 20 años, detenido recientemente en Perú y expulsado a la Argentina.

La joven sostuvo que Ozorio y "Pequeño J" se conocían, y que Lara solía interactuar con ambos. "Brenda también estaba, hablaba con todos, pero cada una hacía lo suyo, por trabajo", precisó.

Antes de cerrar su testimonio, dijo que decidió declarar tras conocer el destino de Brenda y Lara, aunque admitió tener miedo, ya que en los círculos que frecuentaba comenzaron a circular rumores de amenazas de parte de clientes peruanos.