José Luis Espert bajó su candidatura: "Por la Argentina, doy un paso al costado"

El actual diputado nacional y primero en la boleta de La Libertad Avanza para renovar su banca por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, anunció este domingo por la tarde que declina su candidatura para las elecciones del 26 de octubre. La determinación se da en el marco de un escándalo por su vinculación con el empresario Federico "Fred" Machado, investigado en Estados Unidos por negocios relacionados con el narcotráfico.