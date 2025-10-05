José Luis Espert bajó su candidatura: "Por la Argentina, doy un paso al costado"
El cabeza de lista de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires anunció su declinación en redes sociales.
El actual diputado nacional y primero en la boleta de La Libertad Avanza para renovar su banca por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, anunció este domingo por la tarde que declina su candidatura para las elecciones del 26 de octubre. La determinación se da en el marco de un escándalo por su vinculación con el empresario Federico "Fred" Machado, investigado en Estados Unidos por negocios relacionados con el narcotráfico.
"Por la Argentina, doy un paso al costado", tituló su publicación el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. En la comunicación detalla que puso a disposición su renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires.
En la misma misiva, el congresista detalla que "el presidente Javier Milei decidió aceptar" su declinación.
Noticia en desarrollo.-
