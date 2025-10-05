Desfile aniversario: cómo será el esquema del corte de calles

El gran acontecimiento festivo se realizará a partir de las 15 con epicentro en la calle Fernández Oro. Se diagramó un corte de las calles adyacentes.

En la amplia calle Fernández Oro el personal municipal ultima los detalles para el gran desfile que arrancará a las 15.

Este domingo desde las 15 sobre la calle Fernández Oro se realizará el Desfile Cívico en conmemoración por el 122 aniversario de la fundación de la Cipolletti, que se cumplió el viernes 3 de octubre con un acto realizado en el parque Rosauer.

En la planificación, se estableció que el palco de autoridades estará ubicado en la esquina de calle Fernández Oro y Miguel Muñoz.

Mientras que la concentración para las instituciones y organizaciones -que se estiman serán unas 170- comenzará a las 14 sobre calle San Martín y Sáenz Peña, para ir formándose para el desfile.

Desvíos y cortes de tránsito

El Municipio de Cipolletti a través de la Dirección de Tránsito y Transporte informa a los vecinos los cortes de tránsito previstos para el domingo 5 de octubre en el marco de los festejos por el 122° Aniversario de la ciudad.

Desde las 12 y hasta las 19 estará cortado totalmente el tránsito sobre calles:

-Fernández Oro, desde 25 de Mayo hasta Brentana.

-San Martín, entre calle 25 de Mayo hasta Brentana.

-Vélez Sarsfield, entre Brentana y Uruguay (abarcando Luis Toschi). Los desvíos serán por General Paz y Tres Arroyos.

Los inspectores de tránsito estarán abocados a realizar tareas de prevención y control del tránsito para desviar a los vehículos. Además se confirmó que se irá habilitando la circulación en diferentes calles una vez que finalice el evento.

Ubicación de carpas sanitarias

La ubicación de las Carpas Sanitarias, será en el espacio verde del CCC (Fernández Oro y 25 de Mayo) y detrás del escenario (Fernández Oro y Miguel Muñoz), allí personal de salud del Hospital Pedro Moguillansky brindará atención a los vecinos que así lo requieran o lo necesiten.

Seguí el Desfile desde las redes sociales de la Municipalidad

A través de la Dirección General de Comunicación y Protocolo, se informó que el Desfile será transmitido en vivo a través de las redes sociales de la Municipalidad de Cipolletti, brindando a toda la comunidad la información completa de los festejos.

Agenda del mes Aniversario

El mes de octubre contará con una nutrida agenda de anuncios de obras y servicios públicos, eventos culturales, deportivos y recreativos. Se invita a toda la comunidad a participar y unirse, para conmemorar los 122 años de Cipolletti.

El cronograma completo se puede consultar a través del siguiente LINK.

Se invita a todos los vecinos a sumarse, disfrutar y acompañar el cumpleaños de la ciudad.