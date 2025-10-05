Alerta por viento en el Alto Valle: a cuánto llegarán las ráfagas este domingo

La máxima llegará a los 17°C y si bien no hay una alerta vigente, el pronóstico habla de que las ráfagas serán intensas por la tarde. Detalles.

La región del Alto Valle tendrá este domingo un clima inestable y algo ventoso, en una jornada que mantendrá las temperaturas moderadas, con cielo mayormente nublado y probables lluvias aisladas durante buena parte del día. Si bien no hay una alerta vigente, en el pronóstico, llama la atención de la intensidad del viento, sorbe todo en la ciudad de Neuquén y alrededores.

Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) coinciden en que no será un domingo totalmente lluvioso, pero sí fresco, húmedo y ventoso, con ráfagas que se harán sentir especialmente hacia la noche.

De acuerdo con el SMN, las temperaturas se ubicarán entre 8°C de mínima y 17°C de máxima, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde.

El cielo permanecerá cubierto, con lluvias aisladas intermitentes, mientras que hacia la noche las condiciones tenderán a mejorar parcialmente, aunque con nubosidad persistente.

Domingo 5 Oct25

Viento: el dato de las ráfagas

El viento será protagonista en esta jornada, soplará desde el sector sur durante el día, y rotará al sudoeste hacia la noche, con velocidades que oscilarán entre 23 y 41 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta los 78 km/h, según el organismo nacional.

Por su parte, la AIC también anticipa un domingo inestable, con viento del sudoeste de hasta 32 km/h y ráfagas cercanas a 61 km/h. Hacia la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, y el descenso térmico será notable: la mínima podría acercarse a los 0°C o -1°C en áreas más abiertas o rurales del Alto Valle, según el informe regional.

La sensación térmica será inferior a los valores reales, sobre todo durante la mañana y la noche, producto del viento y la humedad. En consecuencia, se espera un día fresco, ideal para permanecer bajo techo o realizar actividades de interior.

El lunes, en tanto, marcará una mejora sustancial: se prevé cielo mayormente despejado y una máxima de 20°C, con viento más leve del sudoeste y sin pronóstico de lluvias.

Así, el domingo en Neuquén se presentará variable y ventoso, con momentos de inestabilidad y un descenso térmico hacia la noche, en la antesala de una semana que comenzará más estable y templada.

Lluvia y nieve en la cordillera

En Bariloche y El Bolsón el invierno no se quiere despedir. Este domingo en esa región de la cordillera rionegrina transcurrirá con lluvia y nieve de la mañana a la noche. El día arrancará con -3º de temperatura, mientras que la máxima alcanzaría apenas los 7º. Las mismas condiciones se extenderán durante el lunes y la mañana del martes.

En Maquinchao, en la Línea Sur provincial, también vivirán una jornada fresca, con una mínima de -3º y una máxima de 10, con lluvias aisladas durante la tarde.

En la Costa Atlántica, tanto en Las Grutas, como en San Antonio y Viedma, se registrarán chaparrones y lluvias aisladas durante distintos momentos del día. También se anuncian lluvias en la zona del Valle Medio.