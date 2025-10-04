Cipolletti inauguró la nueva iluminación LED en calle Salto: "Se hizo la luz"

Con una inversión cercana a los $100 millones, quedó inaugurada la nueva luminaria led sobre el acceso de calle Salto entre ruta 22 y 65. Además se anunciaron mejoras para 2026.

En el marco de los festejos por el 122º aniversario de Cipolletti , anoche se llevó adelante la inauguración de la modernizada iluminación LED sobre la calle Julio Dante Salto , en el tramo que une la Ruta Nacional 22 con la Ruta Provincial 65 , uno de los accesos más transitados de la ciudad.

El encendido de las luminarias marcó un cambio esperado por vecinos y automovilistas que a diario circulan por ese sector, hasta ahora considerado un punto crítico por su escasa visibilidad y los riesgos que implicaba transitar en la oscuridad.

“ Se hizo la luz en la calle Salto, así como fue en la San Luis o la Illia. Esto es otra cosa ”, celebró el intendente Rodrigo Buteler durante el acto, al que asistieron funcionarios municipales, provinciales y vecinos de la zona. El jefe comunal subrayó que la obra no solo moderniza el alumbrado público, sino que “ nos cansamos de andar con los ojos semi cerrados para no chocar una bicicleta, a un trabajador, a un chico que va a la escuela ”, graficó sobre la inseguridad que reinaba hasta ayer.

alumbrado led cipolletti Los trabajos demandaron una inversión cercana a los $100 millones para el recambio de 55 luminarias y postes. Archivo

Una inversión millonaria para un acceso clave

La obra se concretó a través de la Licitación Privada N° 38/2025 y demandó una inversión cercana a los $100 millones. En total, se colocaron 55 luminarias y columnas LED de última generación, con un rango lumínico superior que permitirá mejorar la seguridad vial y peatonal en un tramo donde convergen automovilistas, ciclistas y transeúntes.

Este avance se suma a un plan más amplio de modernización del sistema de alumbrado que el Municipio viene impulsando bajo el programa Cipo + Led, que ya tuvo intervenciones en distintos barrios y arterias estratégicas.

Obras complementarias hacia 2026

El intendente también anticipó que la calle Salto seguirá transformándose. “Para marzo de 2026 vamos a avanzar con parquización en el frente, reasfaltado y la construcción de una bicisenda ”, anunció Buteler, en línea con los proyectos que buscan ordenar la trama vial y darle mayor protagonismo a la movilidad sustentable.

Estas mejoras se suman a la primera etapa del recambio de luminarias inaugurada en 2024, cuando se iluminó el tramo que conecta la Ruta 22 con la Isla Jordán, otro sector de alto tránsito que durante años fue escenario de accidentes y hechos delictivos. En ese sentido, Buteler recordó que “la luz, tanto para Alberto (Weretilneck) como para mí, es sinónimo de seguridad”, resaltando el impacto positivo que genera el alumbrado público moderno no solo en la visibilidad vial, sino también en la prevención de delitos.

E.C.P ANIVERSARIO (74) El Gobernador de Río Negro junto al Intendente de Cipolletti encabezaron los anuncias de aniversario. Estefania Petrella

La obras anunciadas en el aniversario

Durante el acto protocolar del 122° aniversario de la ciudad, que tuvo lugar este viernes en el Parque Rosauer, el gobernador, Alberto Weretilneck anunció una serie de obras a iniciar, y otras ya en ejecución, para Cipolletti.

Acueducto zona norte: permitirá ampliar y abastecer con agua potable a 14 barrios que se ubican más allá de la circunvalación.

Nuevo sistema de seguridad: Cipolletti es la primera ciudad de la provincia en implementar inteligencia artificial para prevención del delito, con 100 cámaras nuevas, lectores de patentes y anillos digitales.

Viviendas en terrenos ferroviarios: se finalizarán 30 viviendas para relocalizar a familias que viven en el perímetro del ferrocarril, con el objetivo de recuperar la zona fundacional de la ciudad y crear un gran parque central.

Educación en el Distrito Vecinal: se proyecta un nuevo jardín de infantes y una escuela secundaria, además de la ampliación de la Escuela Laboral N°4, para acompañar el crecimiento de un sector habitado mayoritariamente por familias jóvenes.

Edificio judicial: en diciembre se iniciará la etapa final de la nueva sede en calle Naciones Unidas, con una inversión de 10 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 18 meses, que reunirá a todos los tribunales locales.

Circunvalación y conectividad: con financiamiento internacional, se construirá una nueva avenida circunvalación y Ruta Chica, además del entubamiento de canales y mejoras viales que descongestionarán el tránsito urbano.

Planta potabilizadora: se ampliará la actual instalación para responder a la demanda futura de agua potable, garantizando la sustentabilidad del servicio en los próximos años.

E.C.P ANIVERSARIO (77) Rodrigo Buteler, anunció nuevos espacios a recuperar para 2026. Estefania Petrella

Por su parte, el Intendente anunció la recuperación del Fortín Primera División, considerado un reclamo histórico de la comunidad. “ Hoy está abandonado, pero es parte fundamental de nuestra historia. Vamos a refaccionarlo y transformarlo en un lugar de encuentro, un espacio cultural y un museo abierto a todos los vecinos”, detalló.

La otra apuesta será la puesta en valor de la emblemática Casa Peuser, que con el paso del tiempo se fue deteriorando hasta quedar en desuso. En conjunto con la Facultad de Ciencias de la Educación, la Asociación de Patrimonio Histórico y el Colegio de Arquitectos, se llevará adelante un concurso público de proyectos para su recuperación.