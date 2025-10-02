Camión se quedó sin frenos y volcó en la Ruta 22: llevaba arena para los pozos de Vaca Muerta

El vehículo proveniente de Olavarría y con destino a los yacimientos de Vaca Muerta en Añelo, sufrió una falla en los frenos.

Un camión de grandes dimensiones que transportaba arena protagonizó un accidente de tránsito en el kilómetro 995 de la Ruta Nacional 22 , en cercanías de Choele Choel . El vehículo proveniente de Olavarría y con destino a los yacimientos de Vaca Muerta en Añelo, sufrió una falla en los frenos. El conductor tuvo que ser hospitalizado.

El siniestro tuvo lugar a las 9:15 horas y fue reportado por personal Policial del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel que llegó al lugar pocos minutos después del vuelco. Según la información de la Unidad Regional IV, el vehículo involucrado es una Iveco Tector con acoplado, cargado con arena destinada a los yacimientos de hidrocarburos asentados en la zona petrolera de la cuenca neuquina.

El conductor, que viajaba solo, explicó que en la mitad del trayecto tuvo una falla en el sistema de frenos . Pese a los intentos por maniobrar la unidad, perdió el control, el rodado derrapó de la calzada y posteriormente volcó.

Según informó el sitio local 7 en Punto, el chofer fue rápidamente asistido por personal sanitario y trasladado al hospital local de Choele Choel. El conductor habría sufrido lesiones de menor consideración aunque todavía permanecía en observación para evaluar su evolución.

La Ruta 151 fue inspeccionada ocularmente a la altura de Barda del Medio, como parte del proceso del amparo colectivo iniciado por el gobierno provincial y los intendentes de la región contra el Estado Nacional por el abandono en el mantenimiento de la traza.

En el lugar trabajaron efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial, bomberos voluntarios y personal de salud, quienes realizaron las tareas de prevención y ordenaron la circulación de vehículos para pasaban por el lugar para evitar nuevos incidentes. Si bien el tránsito no quedó interrumpido, el accidente motivó un operativo para despejar la calzada, ya que la carga de arena quedó dispersada sobre la calzada.

El episodio volvió a poner en foco el deterioro del estado de la Ruta Nacional 22, una de las vías más transitadas de Río Negro por el transporte de insumos hacia Vaca Muerta, la producción frutícola y el movimiento cotidiano de miles de rionegrinos.

La Ruta 151, otra vía en la mira por el abandono

La Ruta 151 continúa en el centro de la discusión. El martes 30 de septiembre se realizó una inspección ocular en Barda del Medio, encabezada por el juez federal Hugo Greca, como parte del proceso del amparo colectivo iniciado por el gobierno provincial y los intendentes de la región contra el Estado Nacional por el abandono en el mantenimiento de la traza.

Durante el recorrido de la Justicia Federal, se constató el deterioro profundo del asfalto, con ondulaciones y baches que representan un riesgo permanente para los conductores. El juez señaló que se trató de una medida de prueba solicitada por Vialidad Nacional y que ahora cuenta con un plazo de tres días para dictar sentencia.

La Ruta 22 y 151 son las vías más transitadas de Río Negro por el transporte de insumos hacia Vaca Muerta, la producción frutícola y el movimiento cotidiano de miles de rionegrinos.

Esta traza nacional que une el Alto Valle de Río Negro con el norte de la Patagonia, es vital para la producción y el transporte hacia Vaca Muerta en un momento de auge de la actividad hidrocarburifera.

Reclamo de intendentes

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, cuestionó la demora en la respuesta judicial: “Lamentablemente los tiempos judiciales no son los tiempos de la gente. Desde que presentamos el amparo hasta hoy ya hubo víctimas fatales por el mal estado de la ruta”, advirtió.

Su par de Cinco Saltos, Enrique Rossi, sostuvo que la acción no es contra un gobierno sino en defensa de los vecinos: “La ruta está en un deterioro terrible y no se cumple con el federalismo del que se habla, porque los fondos que deberían destinarse a las provincias no están llegando”.

Los empresarios cipoleños indicaron que los accidentes en la Ruta 151 son cada vez peores y que la circulación de vehículos se incrementó por Vaca Muerta.

Los empresarios cipoleños presentes

Desde la Cámara de Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter profundizó sobre las causas que agravan la situación: “No se está haciendo ningún tipo de asistencia ni reparación; los accidentes son cada vez peores y la circulación de vehículos de gran porte se incrementó por Vaca Muerta, lo que agravó la situación”.

Agregó que ese aumento corresponde a camiones que trasladan arena de fractura y otros insumos para la industria hidrocarburífera, lo que se suma al crecimiento de las estadísticas de siniestros fatales en la Ruta 151. Justamente el accidente que tuvo lugar hoy jueves 2 de octubre, tuvo como protagonista a un camión con destino hacia Vaca Muerta. El deterioro y abandono de las Rutas 22 y 151 vuelven a poner en cuestionamiento el rol de Vialidad Nacional.