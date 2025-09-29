Nuevas vacantes de trabajo en Vaca Muerta ¿qué puestos se buscan cubrir?

Empresas de la industria energética buscan personal en Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Cuáles son los requisitos de cada puesto y cómo postularse.

El desarrollo de Vaca Muerta no solo representa una oportunidad clave para el país en términos de producción de hidrocarburos, sino también un importante motor para la generación de empleo. Un estudio elaborado por la Comisión de Planeamiento y Análisis Económico del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) proyecta que en los próximos 15 años la formación neuquina demandará entre 180 y 240 mil trabajadores directos e indirectos, con un pico anual de hasta 43 mil empleos directos.

El informe, titulado “Cadena de valor para el desarrollo de Vaca Muerta: Análisis y proyección de los insumos y servicios requeridos”, advierte que la magnitud del proyecto exigirá infraestructura, servicios y una fuerza laboral altamente especializada. Desde ingenieros y técnicos hasta oficios con certificaciones específicas , el mercado laboral vinculado al sector del petróleo y el gas ya muestra nuevas búsquedas activas .

La consultora Nova RRHH publicó varias búsquedas orientadas a operarios, técnicos y profesionales del sector. Una de ellas corresponde a soldadores para una empresa constructora en el Parque Industrial de Neuquén. Entre las principales responsabilidades se encuentran los trabajos de soldadura en piezas prefabricadas, la fabricación de estructuras metálicas (soportería, escaleras), el cumplimiento de normas de seguridad y medio ambiente, el uso adecuado de equipos de protección y el mantenimiento del orden en el área de trabajo. Los requisitos incluyen experiencia comprobable de al menos tres años, calificación AWS D1.1, dominio en soldadura MIG y con electrodo revestido, carnet nacional de conducir, secundario completo y conocimientos en seguridad ocupacional. La propuesta contempla una jornada de lunes a viernes e incorporación inmediata.

Otra búsqueda de Nova RRHH corresponde a un operario de mantenimiento de base para una empresa de venta y distribución de neumáticos en Añelo. Las tareas incluyen apertura y cierre del predio, control de accesos, mantenimiento básico en plomería, electricidad y carpintería, supervisión de equipos y coordinación con otros sectores. Se requiere experiencia mínima de dos años en mantenimiento general, conocimientos en oficios (excluyente), residencia en Añelo y disponibilidad para vivir en la casilla que provee la empresa. La contratación es en relación de dependencia, con alojamiento incluido y posibilidad de incorporación inmediata.

Asimismo, se busca un jefe de obra para una empresa constructora en Neuquén. El puesto implica supervisión de proyectos, coordinación de tareas en campo, gestión de equipos y compras, control de seguridad y medio ambiente, relación con clientes y uso de plataformas digitales de gestión. Los requisitos son título en Ingeniería Civil, Técnico en Construcción o ser estudiante avanzado; conocimientos de Autocad, Project y paquete Office; licencia nacional de conducir, y experiencia previa liderando equipos, preferentemente en proyectos vinculados al gas y petróleo.

Gasoducto Néstor Kichner Construcción Gas Vaca Muerta soldador trabajador.jpg Trabajo en Vaca Muerta: nuevas vacantes en construcción y tecnología

En tanto, la empresa de construcciones y servicios Milicic abrió búsquedas para obras y proyectos en la Patagonia. Entre ellas se destacan:

Supervisor de calidad en campo (Punta Colorada, Sierra Grande – Río Negro). Requisitos: técnico en construcción, vial o MMO con licencia de operador de densímetro nuclear (excluyente), experiencia en obras de movimiento de suelo, hormigón o minería, manejo de AutoCAD, capacidad de liderazgo y disponibilidad para trabajar bajo modalidad roster.

Técnico en Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSyMA) (Sierra Grande – Río Negro). Requisitos: tecnicatura en Higiene y Seguridad (excluyente), residencia en Sierra Grande, conocimientos de normas ISO 9001, 14001 y 45001, experiencia mínima de tres años en obras y dominio de paquete Office.

Vacantes para trabajar en el VMOS

Por su parte, la consultora Serial De La Torre difundió nuevas búsquedas para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), con base en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Puerto Madero. Las vacantes están orientadas a perfiles de gestión tecnológica y logística, entre ellos:

Líder de Infraestructura & Operaciones IT : encargado de la estrategia y operación tecnológica de la compañía, con foco en sistemas, redes y seguridad informática.

Líder de Aplicaciones : responsable de la gestión y evolución de ERP y otras plataformas corporativas, liderando equipos y proyectos de transformación digital.

Especialista Arquitecto de Soluciones (Solution Architect) : orientado al diseño de soluciones tecnológicas.

Analista de Apoyo Operativo de Contrataciones : puesto de soporte técnico y de gestión en contrataciones estratégicas, con foco en integración tecnológica.

Analista Ssr. de Compras y Contratos: encargado de gestionar adquisiciones y contrataciones en línea con los objetivos de VMOS, con experiencia en el sector energético.

Estos perfiles requieren formación universitaria (Ingeniería en Sistemas, Telecomunicaciones, Ciencias Económicas o afines), experiencia comprobable en posiciones similares y, en la mayoría de los casos, entre cinco y diez años de trayectoria en empresas del sector.

¿Dónde aplicar a las vacantes de trabajo en Vaca Muerta?

Las búsquedas laborales vinculadas a Vaca Muerta se publican en plataformas como LinkedIn, ZonaJobs y Bumeran, así como en los portales de Hiring Room de cada compañía. Antes de enviar el CV, es indispensable revisar los requisitos que se solicitan en cada uno de los puestos a los que se pretende aplicar.

YPF Vaca Muerta perforador estudiantes operarios trabajadores pasantías Empleo en Vaca Muerta: cómo aplicar a las vacantes actuales

En el caso de las vacantes publicadas por Nova RRHH, los interesados deberán enviar su curriculum con foto (excluyente) y referencias comprobables al correo electrónico [email protected], indicando en el asunto la referencia correspondiente a cada búsqueda (por ejemplo: REF: SOLDADOR).

Para las posiciones difundidas por Serial De La Torre en el marco del proyecto VMOS, la consultora gestiona el proceso de selección a través de su página oficial y de portales de empleo en línea. Allí los postulantes pueden cargar su CV y acceder a más detalles de cada puesto. La convocatoria se centraliza en Buenos Aires.

En cuanto a las oportunidades abiertas por Milicic, los candidatos pueden postularse mediante el sitio web institucional de la empresa o a través de los portales de búsqueda laboral donde figuran las publicaciones activas. Dado que se trata de obras en la Patagonia, se prioriza a quienes cuenten con residencia en la región.